Casertana Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Casertana Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Casertana ai play off, Matera abbattuto dalla penalizzazione

06 maggio 2018 Stefano Belli

Matera, ultima trasferta a Caserta

Casertana-Matera, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Nonostante l'ultima sconfitta subita sul campo del Bisceglie, la Casertana ha potuto festeggiare la matematica qualificazione ai play off, grazie alle penalizzazioni inflitte dal tribunale disciplinare della FIGC a Siracusa e proprio al Matera. Pesantissima la situazione dei lucani che addirittura si sono ritrovati, sommando tutte le sanzioni, a scontare diciannove punti di penalizzazione in questo campionato. Senza, sarebbero quarti in classifica, invece si ritrovano ad essere matematicamente salvi per un solo punto, con quattro lunghezze di distacco dalla Paganese costretta ai play out. Una situazione societaria da definire per quella che si prospetta come un'estate bollente per i lucani.

La Casertana invece, ritrovando la forma migliore espressa spesso in questa seconda metà del campionato, potrebbe trovarsi a recitare un ruolo da protagonista nella post season. La formazione campana si è ritrovata a stentare molto nella prima metà della stagione, battendo il Matera in quest'ultimo impegno della regular season blinderebbe un ottava posizione che nei play off le garantirebbe un vantaggio su diverse formazioni impegnate nella corsa diretta alla B. Matera invece senza più obiettivi, anche se sul campo la squadra di Auteri ha disputato un'altra stagione di alto livello.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA MATERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Pinto di Caserta. I campani padroni di casa schiereranno Forte tra i pali e una difesa a tre composta da D'Anna, Lorenzini e Rainone. La fascia destra sarà presidiata da Meola e la fascia sinistra da Pinna, mentre al centro della mediana si muoveranno De Rose, Santoro e il ceko Polak. In attacco, spazio a De Vena al fianco di Padovan. Risponderà il Matera con lo sloveno Golubovic in porta, Di Sabatino impiegato in posizione di terzino destro e Sernicola in posizione di terzino sinistro, con De Franco e Scognamillo che andranno a formare la coppia di difensori centrali. De Falco e Maimone giocheranno arretrati a centrocampo, di supporto a Casoli, Di Livio e Sartore che avranno invece compiti più offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo della formazione lucana, ovvero Tiscione.

TATTICA E PRECEDENTI

Le scelte tattiche dei due allenatori vedranno la Casertana allenata da D'Angelo schierata con il 3-5-2 e il Matera di Auteri che sceglierà il 4-2-3-1 come modulo. Il match d'andata di questo campionato allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera è terminato con una vittoria di misura dei lucani, uno a zero con rete decisiva messa a segno su rigore da Strambelli a metà primo tempo. L'ultimo precedente tra le due formazioni disputato a Caserta risale al 23 aprile 2017, tre a uno per i campani con gol, tutti nel primo tempo, di Corado su rigore, Rajcic e Ciotola, dopo che il Matera si era subito portato in vantaggio con Dammacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

© Riproduzione Riservata.