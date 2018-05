Catania Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

06 maggio 2018 Stefano Belli

Il Catania ospita il Rende (foto LaPresse)

Catania-Rende, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Persa la prospettiva di poter insidiare il primo posto del Lecce, il Catania sembra aver mollato gli ormeggi ed ha perso le ultime due partite disputate in campionato, in casa contro il Trapani e in trasferta contro il Matera. Il che ha portato i rossoazzurri a ritrovarsi staccati di una lunghezza dal secondo posto, col Trapani che in quest'ultima giornata dovrà però affrontare un Cosenza ancora motivato in classifica. Motivato però perché deve difendere il quinto posto dagli assalti del Monopoli e soprattutto del Rende, proprio l'avversario degli etnei in questa ultima giornata della regular season.

Rende che a sua volta da matricola del campionato si è guadagnato con orgoglio un posto nei play off, con una strepitosa prima parte della stagione, poi coadiuvata da un rendimento un po' altalenante ma comunque costellato di imprese importanti (come la strepitosa vittoria in trasferta nel derby contro il Cosenza) nel finale. Il Catania rischia di dover affrontare un turno in più nei play off, ma per il Rende, dopo il pari interno contro l'Andria, l'obiettivo del quinto posto è ancora concreto e possibile, e dunque la sfida allo stadio Massimino appare aperta ad ogni sviluppo e potenzialmente appassionante.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA RENDE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Massimino di Catania. I siciliani padroni di casa schiereranno Pisseri tra i pali, Porcino sull'out difensivo di destra ed Esposito sull'out difensivo di sinistra, mentre il croato Bogdan e Aya giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Bucolo, Biagianti e Rizzo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Russotto, Curiale e Di Grazia. Risponderà il Rende con De Brasi tra i pali alle spalle di Cuomo, Sanzone e Pambianchi, titolari nella difesa a tre, mentre al centro della mediana della formazione calabrese si muoveranno Gigliotti, Rossini e Franco. Viteritti giocherà come esterno laterale mancino mentre Marchio avrà il compito di presidiare la fascia destra. In attacco, il brasiliano Ferreira giocherà al fianco di Vivacqua.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico fra i due allenatori vedrà il Catania di Cristiano Lucarelli puntare sul 4-3-3 come modulo di partenza, mentre il Rende allenato da Bruno Trocini risponderà con un 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Lorenzon di Rende, ha visto gli etnei ottenere una rotonda vittoria in trasferta, tre a zero con reti messe a segno da Curiale e Ripa (doppietta). C'è un solo precedente tra le due squadre tra i professionisti, relativo al campionato di Serie C/1 1979/80, disputato allo stadio Lorenzon di Rende: i padroni di casa pareggiarono senza reti contro il Catania il 2 marzo 1980.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

