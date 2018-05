Cesena Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ducali continuano a inseguire il sogno della promozione diretta in Serie A

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cesena Parma, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Cesena Parma, partita diretta da Francesco Fourneau, si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 maggio e rappresenta il primo posticipo nella 40^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il derby dell’Emilia-Romagna è una partita fondamentale per entrambe le squadre: il Cesena deve ancora chiudere i conti con la salvezza, entrava nel turno con un vantaggio davvero risicato sulla zona playout e retrocessione e dunque non si può permettere passi falsi. Il Parma invece è padrone del suo destino: vincendole tutte arriverebbe a una promozione diretta in Serie A che non era certo in preventivo. Non dovesse andare così, i gialloblu giocherebbero comunque i playoff e avrebbero tutte le possibilità di salire di categoria attraverso gli spareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Parma sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite: nello specifico l’appuntamento è su Sky Calcio 3, con la possibilità di acquistare il singolo evento anche per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio (il codice da utilizzare è 415410). Ovviamente la partita si potrà seguire anche in mobilità: avendo a disposizione PC, tablet o smartphone si potranno collegare fino a due dispositivi per ogni abbonamento, attivando così la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Il Parma sogna: se la Serie A dovesse arrivare, si tratterebbe della terza promozione consecutiva e sarebbe ancora più bello se fosse centrata in maniera diretta. Cesena e Spezia in trasferta, Bari in casa: il cammino sicuramente è abbordabile anche perchè la partita più complicata sarà al Tardini, dunque la squadra di Roberto D’Aversa può davvero sperare di non giocare i playoff. Curioso il fatto che la media punti sia 1,69 e dunque piuttosto bassa per la seconda in classifica: segno di un campionato davvero ondivago e nel quale nessuno è riuscito davvero a scavare un solco, lo stesso Empoli già promosso in Serie A ha una media di 2 punti esatti. Il Cesena ha un calendario complicatissimo: dopo il Parma giocherà sul campo del Palermo, poi ospiterà una Cremonese che potrebbe essere ancora in corsa per salvarsi. I romagnoli devono provare a confermare il momento positivo: tre partite senza sconfitte per 5 punti, anche se le vittorie nelle ultime 11 giocate sono appena tre i romagnoli hanno comunque mosso la classifica e infatti in questo momento sarebbero salvi. Chiaramente dovranno arrivare punti pesanti nelle ultime tre giornate: le avversarie per la salvezza non staranno certo a guardare, e dunque già oggi Fabrizio Castori chiederà ai suoi giocatori di vincere la partita.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PARMA

La formazione del Cesena potrebbe essere la stessa che ha pareggiato a Pescara? Forse sì, ma ci aspettiamo almeno due variazioni e forse anche tre: il modulo potrebbe tornare il 4-3-1-2 con Moncini ad affiancare Jallow e dunque Laribi titolare come trequartista. A centrocampo Emmanuello e Fedele affiancheranno ancora il playmaker Schiavone, ma c’è anche l’esperienza di Cascione che potrebbe fare molto comodo a Castori. Difesa con Donkor e Fazzi esterni, mentre Suagher e Scognamiglio giocheranno al centro della linea davanti a Fulignati. Il Parma ha fatto turnover contro la Ternana, e oggi dovrebbe riproporre il suo undici tipo: Roberto Insigne e Calaiò allora dovrebbero tornare titolari nel tridente offensivo, prendendo il posto di Ciciretti e Ceravolo. A centrocampo dovrebbe essere tutto invariato con Scavone favorito su Scozzarella e la conferma di Barillà e Dezi, in difesa Gazzola a destra con Anastasio a sinistra in mezzo invece dovrebbero esserci Iacoponi e Di Cesare, ancora fuori in tanti da capitan Alessandro Lucarelli a Siligardi passando per Vacca, centrocampista arrivato a gennaio dal Foggia. Ovviamente, D’Aversa spera nella peggiore delle ipotesi di recuperarli per i playoff.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Cesena Parma sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: il favore del pronostico va ovviamente alla squadra ducale, che ha una quota sul segno 2 a 2,25. Il successo interno dei romagnoli (segno 1) ha un valore di 3,35 e dunque non è troppo distante dalla possibilità che a vincere sia il Parma; per quanto riguarda il pareggio dovrete puntare sul segno X e, se al Manuzzi le cose andassero effettivamente in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.