Chelsea Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chelsea Liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del big-match di Premier League (oggi, 37^ giornata)

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Chelsea Liverpool sarà diretta dall’arbitro Anthony Taylor. Oggi domenica 6 maggio è il giorno di questo piatto forte della Premier League inglese, che si giocherà alle ore 17.30 italiane (le 16.30 di Londra) allo stadio di Stamford Bridge, teatro dunque del posticipo di lusso di questa 37^ giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool è terzo con 72 punti, di fatto ormai certo della qualificazione per la prossima edizione della Champions League, anche se l’attenzione dei Reds di Jurgen Klopp adesso si concentra sulla finale che sabato 26 maggio giocheranno a Kiev contro il Real Madrid; proveranno ad approfittarne i Blues di Antonio Conte, che sono invece quinti con 66 punti e dovranno dunque fare un’impresa per rientrare fra le prime quattro della classifica, impresa che potrebbe svanire già oggi in caso di mancata vittoria. Per il Chelsea dunque solo una vittoria servirebbe a qualcosa, e non è nemmeno detto che basti: è comunque l’ultima spiaggia, la speranza di Conte è che per il Liverpool si facciano sentire le fatiche di Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Chelsea Liverpool sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Sport Mix, visibile per gli abbonati al numero 106 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video della sfida a Stamford Bridge sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Chelsea Liverpool, Antonio Conte potrebbe puntare su un 3-5-2 con Courtois in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Rudiger, Azpilicueta e Cahill. A centrocampo Fabregas perno centrale, affiancato dalle due mezzali Bakayoko e Kanté, mentre gli esterni potrebbero essere Moses a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. Infine il tandem d’attacco, che dovrebbe comprendere Giroud e Hazard. Per il Chelsea i dubbi sono solo legati a ballottaggi per scelta tecnica, perché Conte naturalmente vorrà schierare la formazione migliore. Jurgen Klopp invece potrebbe fare qualche calcolo pensando alla Champions League, intesa sia come fatica della semifinale sia come attesa della finale. Diversi infortuni limiteranno però la possibilità di turnover: la difesa potrebbe cambiare un po’ e dunque ipotizziamo Clyne terzino destro, Klavan e Van Dijk centrali e Robertson a sinistra davanti a Karius. Da centrocampo in su variare diventa più difficile, disegniamo allora la formazione più classica con Milner, Henderson e Wijnaldum a centrocampo e poi il formidabile tridente con Salah, Firmino e Mané in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote di Chelsea Liverpool, secondo l’agenzia SNAI saranno favoriti i padroni di casa, magari in virtù del fattore campo e della consapevolezza che gli uomini di Conter si giocano moltissimo oggi pomeriggio, anche se le differenze non saranno così nette: dunque il segno 1 per la vittoria dei londinesi è quotato a 2,20, mentre il segno 2 per un colpaccio del Liverpool pagherebbe 3,20 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X al termine del match è proposto alla quota di 3,50 ed è dunque considerato l’ipotesi meno probabile sull’esito di questa partita.

