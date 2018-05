Chievo Crotone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo Crotone (Foto: LaPresse)

Chievo Crotone sarà diretta dall’arbitro Massa; la partita si gioca oggi, domenica 6 maggio, per la 36^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per questo delicato scontro salvezza che sarà fondamentale per entrambe le formazioni, che si giocano davvero tanto del loro futuro. Il Chievo sarà guidato in panchina da Lorenzo D’Anna, chiamato a sostituire Rolando Maran dopo la sconfitta di settimana scorsa a Roma: la mossa della disperazione per la squadra che da dicembre in poi ha fatto meno punti di tutti, vanificando un buon inizio di stagione che lasciava pensare a un’altra tranquilla salvezza per il Chievo. Ad oggi invece i gialloblù sarebbero retrocessi e con un’altra sconfitta la crisi diventerebbe totale. La tendenza insomma va invertita già oggi, anche se il Crotone di Walter Zenga sta molto meglio e ha l’opportunità di ipotecare la salvezza, che anzi sarebbe matematica in caso di vittoria. Merito di un mese di aprile ancora una volta molto positivo per i calabresi, che hanno raccolto un pareggio con la Juventus e due vittorie nelle ultime tre partite: adesso si potrebbe completare l’opera, è una chance da non perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Crotone sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita solamente su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Bentegodi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CROTONE

Proviamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Chievo Crotone. Per Lorenzo D’Anna il modulo dovrebbe essere il 4-4-2, con alcuni ballottaggi ancora da sciogliere. Ad esempio, chi ci sarà in attacco al fianco di Inglese? Un paio di dubbi anche in difesa: si contendono una maglia da titolare sia Tomovic e Gamberini sia Jaroszynski e Gobbi. Infine attenzione a Birsa: se lo sloveno fosse titolare, ci potrebbe essere il 4-3-1-2. Per Walter Zenga idee chiare invece sul modulo, che sarà il 4-3-3 ormai classico per il Crotone, in particolare con Simy naturalmente confermato al centro del tridente d’attacco, fra Ricci e Trotta. Un paio di dubbi ci sono invece negli altri reparti: Ceccherini in settimana ha avuto qualche acciacco e potrebbe essere sostituito da Ajeti, a centrocampo si contendono un posto Stoian e Rohden.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Chievo e Crotone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che comunque non si sbilancia troppo trattandosi di un delicato scontro salvezza. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Chievo infatti pagherebbe 2,35 volte la posta in palio, mentre la quota è superiore ma non di troppo per la vittoria esterna del Crotone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,20. Molto simile a questa sarà infine la quota per il pareggio allo stadio Bentegodi: il segno X è proposto infatti a 3,15.

