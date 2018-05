Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (3^ tappa, oggi 6 maggio)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis nuovo leader, oggi domenica 6 maggio la Beer Sheva-Eilat, ancora in Israele (3^ tappa)

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia (LaPresse)

La classifica del Giro d’Italia 2018 vedrà oggi Rohan Dennis vestire la maglia rosa. Ieri infatti il corridore australiano della Bmc ha strappato il simbolo del leader della classifica generale a Tom Dumoulin grazie ai 3” di abbuono conquistati a un traguardo volante, che hanno dunque ribaltato la situazione da un vantaggio di 2” per l’olandese al termine della cronometro di Gerusalemme a un margine addirittura di appena 1” in favore appunto di Dennis. I cambiamenti al comando della classifica nelle prime tappe del Giro d’Italia (come di tutti i grandi Giri) sono d’altronde la normalità, anzi per la Sunweb questa potrebbe anche essere una buona notizia, perché altrimenti sarebbe toccato alla squadra di Dumoulin gestire la corsa, compito non facile in frazioni come quelle di oggi. La terza tappa Beer Sheva Eilat sarà infatti decisamente impegnativa, non tanto dal punto di vista altimetrico - anche se qualche saliscendi ci sarà - quanto per la lunghezza (229 km) e per le insidie che si dovranno affrontare nel deserto, dal vento al caldo. Insomma, attenzione a possibili colpi di mano, anche se l’esito più probabile resta quello di una volata sulle rive del Mar Rosso, dove il Giro d’Italia naturalmente arriva per la prima volta nella sua storia.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: LE PRIME POSIZIONI

Nessun cambiamento significativo ieri nelle prime posizioni della classifica, anche se naturalmente i 3” guadagnati da Dennis fanno sì che adesso tutti gli altri nomi nella top 10 abbiano un secondo in più di ritardo dall’australiano rispetto a quelli che avevano da Tom Dumoulin dopo la cronometro inaugurale, a partire dal belga Victor Campenaerts che è terzo a 3” e potrebbe a sua volta tentare di fare il colpaccio, visto che già ieri diverse volte si è fatto vedere in azione. Gli uomini più attesi in ottica classifica finale sono arrivati tutti insieme in gruppo a Tel Aviv, dunque l’olandese conserva 20” su Simon Yates, 27” su Domenico Pozzovivo, del quale va ricordata ancora una volta l’eccellente prestazione fornita nella prova contro il tempo, poi 33” su Thibaut Pinot, 37” su Chris Froome, 40” su Davide Formolo, 46” su Esteban Chaves, 50” su Fabio Aru, 56” su Miguel Angel Lopez e 1’08” su Louis Meintjes.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Iniziano poi ad assumere un volto più significativo anche le altre graduatorie del Giro d’Italia, in particolare la classifica a punti, che naturalmente è quella che ieri è cambiata di più, al termine di una tappa che si è risolta in volata. La maglia ciclamino dunque sarà meritatamente sulle spalle di Elia Viviani, che ha letteralmente dominato lo sprint a Tel Aviv davanti a Jakub Mareczko, secondo anche nella graduatoria a punti. Nulla cambia invece nella classifica dei giovani: in maglia bianca c’è sempre il migliore Under 25 nella cronometro, cioè il tedesco Maximilian Schachmann, con 8” di vantaggio su Valerio Conti. Infine, Enrico Barbin della Bardiani-Csf indosserà la maglia azzurra della classifica Gpm, che è stata assegnata ieri grazie alla disputa del primo Gran Premio della Montagna: una salitella di quarta categoria, sulla quale Barbin ha comunque fatto un bel numero con uno scatto dal gruppo per raggiungere e scavalcare i fuggitivi della prima ora. Un numero premiato con la maglia azzurra, oggi ci sarà un altro Gpm di quarta categoria dunque il corridore italiano dovrà difendere il proprio primato per indossare la maglia azzurra anche in Sicilia.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1. Rohan Dennis (Aus) 4h03'21"

2. Tom Dumoulin (Ola) a 1"

3. Victor Campenaerts (Bel) a 3"

4. José Goncalves (Por) a 13”

5. Alex Dowsett (Gbr) a 17”

6. Pello Bilbao (Spa) a 19”

7. Simon Yates (Gbr) a 21”

8. Maximilian Schachmann (Ger) a 22”

9. Tony Martin (Ger) a 28”

10. Domenico Pozzovivo (Ita) s.t.

