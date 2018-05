Cosenza Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Cosenza Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Entrambe le squadre ancora a caccia del piazzamento migliore in classifica

06 maggio 2018 Stefano Belli

Cosenza, ultima in casa contro il Trapani (foto LaPresse)

Cosenza-Trapani, diretta dal signor Mei di Pesaro, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Cosenza-Trapani sarà una sfida tutta da seguire, visto che entrambe le squadre devono blindare un piazzamento, nella classifica del girone C di Serie C, che potrebbe essere molto importante nel quadro dei play off. I silani infatti hanno riscattato la cocente sconfitta nel derby contro il Rende piazzando una cinquina in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.

Con un punto di vantaggio sul Monopoli e sullo stesso Rende, i calabresi devono vincere per chiudere la loro corsa nella regular season al quarto posto in classifica: per riuscirci dovranno però piegare un Trapani che ha, a sua volta, la grande chance di chiudere al secondo posto il loro cammino, per poi partire in pole position nei play off, saltando il primo turno dei play off. I granata nelle ultime due partite disputate in campionato hanno recuperato quattro punti al Catania, sorpassandoli in seconda posizione grazie all'ultimo pareggio interno contro il Monopoli, approfittando della caduta degli etnei contro il Matera. Insomma, la sfida allo stadio San Vito-Marulla potrebbe essere una delle più vivaci, in un girone C di Serie C che ha già emesso molti verdetti definitivi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI TRAPANI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I calabresi padroni di casa schiereranno Saracco tra i pali e una difesa a tre con Dermaku, Pascali e Idda titolari. Corsi sulla fascia destra e D'Orazio sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, mentre Mungo, Palmiero e Trovato saranno i centrali sulla mediana. In attacco, al fianco dell'italo-argentino Perez giocherà Tutino a completare il tandem offensivo. Risponderà il Trapani con Furlan tra i pali e Silvestri, Drudi e Pagliarulo schierati nella difesa a tre. Marras giocherà come esterno di fascia destra, mentre il laterale mancino sarà Rizzo. Al centro del centrocampo, spazio dal primo minuto per Palumbo, Corapi e Scarsella, mentre la coppia d'attacco della formazione granata sarà composta da Murano e dal brasiliano Dambros.

TATTICA E PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico con scelta di moduli speculari da parte dei due allenatori, orientato verso il 3-5-2 sia Piero Braglia per il Cosenza, sia Alessandro Calori per il Trapani. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Provinciale di Erice è terminato con una vittoria del Cosenza in trasferta, Trapani in gol col brasiliano Reginaldo su calcio di rigore quando i silani erano già in vantaggio grazie a Mendicino, gol della definitiva vittoria esterna firmato poi da Idda. Mancano precedenti recenti, con le due squadre mai nello stesso campionato negli ultimi decenni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

