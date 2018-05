DIRETTA/ Conegliano Galatasaray, streaming video e tv: risultato e orario (Champions League, finale 3° posto)

Si ferma sul più bello la corsa della Imoco Conegliano Volley nella Champions League di pallavolo femminile. In semifinale, proprio quando l'ultimo atto della manifestazione sembrava ad un passo, quando l'inerzia di un match ripreso per i capelli dopo aver recuperato due set di svantaggio - sembrava tutta favorevole alle ragazze di Santarelli . Ma se la corazzata turca Vakifbank ottiene la quarta finale in 5 anni non è per caso: così le ragazze di Istanbul riescono a rimontare da 12-9 sotto grazie alla cinese Zhu ed estromettono la compagine italiana dalla corsa per diventare campionesse d'Europa. C'è un premio di consolazione, seppure magro, rispetto a ciò che veniva messo in palio: la finale 3° e 4° posto da giocare. Salire sul podio e prendersi un bronzo o restarne fuori. Se non bastasse questo dilemma ecco altre motivazioni: Conegliano sfida il Galatasaray. Ancora la Turchia: c'è da prendersi una rivincita, per quanto parziale...

CONEGLIANO GALATASARAY, INFO STREAMING VIDEO E TV

Adesso diamo qualche informazione in più sulla sfida tra Imoco Conegliano Volley e Galatasaray Sk Istanbul valida per la finale 3° e 4° posto della Champions League di pallavolo. La gara andrà in scena oggi, domenica 6 maggio 2018, alle ore 15 italiane. La formazione turca non è riuscita a raggiungere in finale l'altra squadra di Istanbul, la Vakifbank, per quello che sarebbe stato uno storico derby in finale, poiché sconfitta in semifinale dalle rumene dell’Alba Blaj, squadra organizzatrice del weekend che sfruttando il fattore campo tenterà di mettere le mani sulla coppa. La diretta tv della partita fra Imoco Conegliano Volley e Galatasaray Sk Istanbul sarà garantita da Fox Sports, canale 205 della piattaforma satellitare Sky. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta anche in streaming oltre che in tv beneficiando del servizio Sky Go su smartphone, pc e tablet.

