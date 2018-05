Fermana Fano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Fermana Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Derby marchigiano, ospiti a caccia della salvezza senza i play out

06 maggio 2018 Fabio Belli

La Fermana attende il Fano (foto LaPresse)

Fermana-Fano, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Tutta la pressione agonistica della sfida sarà sulle spalle del Fano, visto che la Fermana ha potuto brindare la scorsa settimana alla matematica salvezza, nonostante la sconfitta subita sul campo del Renate. I gialloblu non possono più essere raggiunti dal Teramo penultimo, mentre il Fano si giocherà tutto in questo derby marchigiano per evitare i play off. Rispetto agli abruzzesi infatti il Fano ha una sola lunghezze di vantaggio, anche se nelle ultime tre giornate la formazione allenata da Oscar Brevi si è resa protagonista di una strepitosa risalita, rimontando cinque punti al Vicenza (passato da +1 a -4 sui marchigiani) e al Teramo (passato da +4 a -1).

Manca un ultimo tassello, solo la vittoria garantirebbe la matematica salvezza al Fano (anche se il Teramo sarà comunque impegnato contro una Reggiana a caccia del secondo posto, prova di certo non facila), ma non sarà facile ottenerla proprio in casa di una Fermana che, anche per motivi di campanilismo regionale, non vorrà salutare con una sconfitta proprio contro i granata il proprio pubblico per questo campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Recchioni di Fermo. I gialloblu padroni di casa schiereranno Ginestra tra i pali e Gennari, Clementi e Saporetti titolari nella difesa a tre. Maurizi sarà l'esterno laterale di destra e Grieco sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre Doninelli ed Urbinati si muoveranno come centrali sulla mediana. Il brasiliano Da Silva Matos sarà confermato come trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Cognigni e Sansovini. Risponderà il Fano con il senegalese Thiam in porta, mentre l'uruguaiano Sosa, Fautario e Magli saranno schierati nella difesa a tre. Il ghanese Eklu Shaka, Lazzari e Schiavini saranno i centrali di centrocampo, Lanini sarà l'esterno di fascia destra e Pellegrini l'esterno di fascia sinistra, mentre Rolfini e Fioretti faranno coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Per la Fermana allenata da Destro, la scelta tattica cadrà sul 4-3-1-2, mentre il Fano di Oscar Bredi il modulo prescelto sarà il 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Macini di Fano, ha fatto registrare una vittoria per uno a zero dei padroni di casa, Fermana battuta di misura da una rete messa a segno da Sosa. Fano vincente anche nell'ultimo precedente di campionato disputato a Fermo, il 20 marzo 2016, sempre col punteggio di uno a zero nel torneo di Serie D. La Fermana non vince il derby in casa del Fano dalla trasferta del 6 ottobre 2013.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

