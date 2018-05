Fondi Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Fondi Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Pontini già pronti per i play out, pugliesi soddisfatti

06 maggio 2018 Stefano Belli

Fondi, sfida al Bisceglie (foto LaPresse)

Fondi-Bisceglie, diretta dal signor Provesi di Treviglio, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Fondi già condannato ai play out, ma i rossoblu hanno ancora una possibilità per avere il vantaggio nello spareggio salvezza, in caso di sconfitta all'ultima giornata della Paganese e vittoria contro un Bisceglie che invece, grazie alle penalizzazioni inflitte a Matera e Siracusa, ha visto aprirsi ancora una piccola speranza per la qualificazione ai play off.

La distanza rispetto alla Virtus Francavilla decima per i nerazzurri pugliesi è di tre punti, ma lo scontro diretto è a favore del Bisceglie. Vincendo a Fondi e con un ko del Francavilla ad Andria, sarebbe la squadra allenata da Gianfranco Mancini ad approdare alla post season. Si tratta però di due flebili speranze, sicuramente i pugliesi sono già soddisfatti dell'aver ottenuto la salvezza diretta nella stagione che lo ha visti dopo circa vent'anni tornare alla ribalta dei professionisti. Dall'altra parte, il Fondi si giocherà la permanenza tra i professionisti contro la Paganese sperando che la cura-Luiso regali uno stato di forma crescente.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI BISCEGLIE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Purificato di Fondi. I pontini padroni di casa schiereranno il portiere albanese Elezaj alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Galasso, Polverini, Mangraviti e Paparusso. De Martino e Vastola saranno invece impiegati come vertici arretrati di centrocampo, alle spalle di un terzetto di incursori offensivi composto da Ciotola, Addessi e Nolé, alle spalle di Corvia confermato come unica punta di ruolo. Risponderà il Bisceglie con Petta, il senegalese Diallo e Delvino titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Crispino. A centrocampo, il croato Vrdoljak si muoverà per vie centrali affiancato da Prezioso e Risolo, mentre il francese Giron sarà l'esterno di fascia destra e il brasiliano Dentello Azzi sarà l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Montinaro al fianco di Messina.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-2-3-1 del Fondi allenato da Pasquale Luiso ed il 3-5-2 del Bisceglie guidato in panchina da Gianfranco Mancini. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Ventura di Bisceglie ha visto il Fondi imporsi in trasferta con un secco due a zero, maturato grazie alle reti messe a segno da Corticchia e Corvia, entrambe nella prima frazione di gioco. Le due squadre si sono trovate quest'anno di fronte per la prima volta tra i professionisti, ma si sono già affrontate nel campionato di Serie D 2015/16. A Bisceglie sono stati i pugliesi ad imporsi per due a zero, l'ultimo precedente a Fondi è datato 28 febbraio 2016 ed ha fatto registrare un pareggio con il punteggio di uno a uno tra le due compagini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

