Genoa Fiorentina/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi per la 36^ giornata Serie A (oggi 6 maggio)

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Fiorentina - LaPresse

Genoa Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Manganiello; la partita si gioca per la 36^ giornata di Serie A oggi, domenica 6 maggio. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, per questo incontro importante soprattutto per gli ospiti. Il Genoa di Davide Ballardini infatti a quota 41 punti ha conquistato con anticipo la salvezza, soprattutto grazie all’ottimo ruolino di marcia tenuto da quando l’attuale allenatore del Grifone ha sostituito Ivan Juric. I rossoblù certamente onoreranno la sfida, anche perché la spinta del pubblico di Marassi non va mai sottovalutata, tuttavia è chiaro che la posta in palio sarà importante soprattutto per la Fiorentina di Stefano Pioli, che dopo il trionfo sul Napoli di domenica scorsa sono ancora pienamente in corsa per un posto nella prossima Europa League, grazie a un rendimento che certamente è cresciuto negli ultimi mesi. La missione resta complicata, non sono ammessi passi falsi: vincere a Marassi dunque sarebbe fondamentale per i viola se vogliono continuare a sperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Fiorentina sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia su quelli del digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita da una parte da Sky Calcio 3 e dall’altra da Mediaset Premium Sport 2, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Ferraris anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Fiorentina. Davide Ballardini dovrebbe affidarsi al 3-5-2; tutto chiaro in difesa, si segnalano invece possibili dubbi a centrocampo, ad esempio sulla fascia destra dove Lazovic appare leggermente favorito su Rosi, ma anche nel cuore della mediana, dove Bessa, Veloso e Rigoni si contendono una sola maglia a disposizione al fianco di Bertolacci e Hiljemark. Infine in attacco la certezza è Lapadula, Medeiros e Pandev sono in ballottaggio per affiancarlo. Stefano Pioli ha invece problemi in difesa, dove Laurini è squalificato e Vitor Hugo infortunato, dunque a destra dovrebbe agire Gaspar mentre Milenkovic-Pezzella dovrebbe essere la coppia centrale. Tutto chiaro invece fra centrocampo e attacco, dove Saponara agirà da trequartista alle spalle di Chiesa e Simeone.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Genoa e Fiorentina, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che considera le maggiori motivazioni che dovrebbero spingere i viola. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Genoa infatti pagherebbe 3,90 volte la posta in palio, mentre la quota scende in modo chiaro per la vittoria esterna della Fiorentina, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,00. Quota intermedia infine per il pareggio allo stadio Marassi: il segno X è proposto infatti a 3,40.

