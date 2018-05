Giro d’Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (3^ tappa Beer Sheva-Eilat)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 3^ tappa Beer Sheva-Eilat: percorso e orari della terza frazione del Giro, si pedalerà anche nel deserto (oggi 6 maggio)

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Elia Viviani sul traguardo ieri (Facebook Giro d'Italia)

Oggi terza tappa del Giro d’Italia 2018, la Beer Sheva-Eilat di 229 km sarà l’ultima fatica in Israele di questa edizione del Giro d’Italia, che dopo avere toccato tutte le città più celebri ed affascinanti ci riserverà anche l’attraversamento del deserto del Negev per arrivare ad Eilat, che di Israele è la città più meridionale e unico porto sul Mar Rosso, naturalmente altra prima assoluta nella storia della Corsa Rosa. Il lungo chilometraggio, qualche saliscendi nella prima parte e l’attraversamento del deserto renderanno ostica questa frazione e possibile qualche colpo di scena, ma comunque è probabile un altro arrivo allo sprint, per il quale certamente lavoreranno le squadre dei velocisti. Andiamo dunque ad esaminare più in dettaglio che cosa ci propone il percorso di questo ultimo giorno del Giro d’Italia in Israele - domani ci sarà il riposo per favorire il trasferimento in Sicilia - e come si potrà seguire la Beer Sheva-Eilat.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la terza tappa Beer Sheva-Eilat avranno inizio già alle ore 11.00 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 15.00 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 11.15. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO BEER SHEVA EILAT

Appuntamento con la partenza alle ore 11.30 italiane (le 12.30 locali) a Beer Sheva, la corsa si dirigerà immediatamente verso Sud, inoltrandosi quindi nel Deserto del Negev. La strada sarà sempre ampia e ben pavimentata, ma ci saranno le incognite legate al caldo, al vento e alla sabbia, inoltre non mancheranno alcune asperità, in particolare nell’attraversamento del Ramon Crater: vedremo dunque se ci sarà occasione per qualche attacco o ventaglio e se di conseguenza dovranno entrare in azione anche le squadre dei big della classifica generale. Ci sarà comunque una sola salita identificata come Gpm, per di più di quarta categoria: si tratterà dell’ascesa di Faran River (km 127,8), una salita di soli 1,2 km al 7,2% di pendenza media e punte che toccheranno al massimo il 10%. In precedenza saranno già stati affrontati i due traguardi volanti di giornata, il primo in località Sde Boker al km 45,2 e il secondo a Mitzpe Ramon (km 77), che con i suoi 840 metri di quota sarà il punto più alto toccato dal percorso della tappa odierna nei suoi saliscendi. La parte finale del tracciato sarà comunque la più facile dal punto di vista altimetrico e velocissima, tutta in leggerissima discesa verso il Mar Rosso e il traguardo di Eilat: ecco perché tutto sommato lo consideriamo un altro arrivo per velocisti. Gli ultimi chilometri saranno interamente in città e ci sarà anche il passaggio attraverso la strettoia di un check-point, seguita da una sequenza di rotatorie. A 1600 metri dall’arrivo i corridori dovranno fare inversione di marcia attorno a una rotatoria, per poi percorrere l’ultimo chilometro nel quale è da segnalare che l’ultima curva sarà posta ad appena 350 metri dalla linea dell’arrivo. Sarà di nuovo volata?

© Riproduzione Riservata.