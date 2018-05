Juventus campione d'Italia se/ Vince lo scudetto con il ko del Napoli: i risultati utili

La Juventus vince lo scudetto già oggi, con due giornate di anticipo, se il Napoli perde in casa contro il Torino: questo l'unico risultato utile ai bianconeri per il settimo tricolore

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Juventus a caccia del settimo scudetto consecutivo (Foto LaPresse)

La Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia già oggi: il 33esimo scudetto dei bianconeri è vicino, forse anche più di quanto si possa pensare. La vittoria della squadra di Massimiliano Allegri ieri sera, nell’anticipo contro il Bologna, ha portato il vantaggio della capolista di Serie A a 7 punti: sono 91 contro gli 84 dei partenopei - che però in questo momento stanno vincendo contro il Torino, con il ritorno al gol di Dries Mertens su regalo di Nicolas Burdisso. I calcoli sono facili: mancando due giornate al termine della stagione, per essere campione d’Italia oggi la Juventus deve sperare che il Napoli perda, perchè in due partite la squadra di Maurizio Sarri non avrebbe più la possibilità di andare a riprendere i bianconeri. Serve solo il ko però: la Juventus infatti non può vincere lo scudetto oggi con un +6 sul Napoli, che sarebbe effettivo con il pareggio allo stadio San Paolo.

IL FATTORE DEL DOPPIO CONFRONTO

Questo ovviamente perchè, come sappiamo, il doppio confronto è in totale parità: all’andata la Juventus ha vinto 1-0 a Napoli, al ritorno gli azzurri si sono imposti per 1-0 a Torino. Dunque, per stabilire quale delle due squadre vincerebbe lo scudetto si dovrebbe considerare la differenza reti generale: la Juventus è in netto vantaggio, ma tecnicamente non si potrebbe conoscere l’esito dei gol fatti e subiti fino al termine della stagione perchè potrebbe essere possibile, sulla carta, una goleada del Napoli a fronte di un pesante ko della Juventus che deve ancora giocare contro la Roma, allo stadio Olimpico. Al momento comunque, come abbiamo già detto, non ci sono i presupposti perchè i bianconeri vincano oggi lo scudetto, ma staremo a vedere quello che succederà più avanti nel pomeriggio.

