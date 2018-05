Lazio Atalanta/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della grande sfida in chiave europea, Serie A 36^ giornata (oggi 6 maggio)

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Atalanta (LaPresse)

Lazio Atalanta sarà diretta dall’arbitro Banti; la partita si gioca per la 36^ giornata di Serie A alle ore 15.00 di oggi, domenica 6 maggio. Appuntamento allo stadio Olimpico per una partita certamente di grande interesse, fra due formazioni che anche quest’anno sono state splendide protagoniste. La Lazio è vicina al raggiungimento di un posto fra le prime quattro che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che però per i biancocelesti di Simone Inzaghi non è ancora garantito. Serve dunque ancora uno sforzo da parte del migliore attacco del campionato, ma non sarà facile contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che se possibile sta facendo forse ancora meglio della scorsa stagione. Svanito l’effetto sorpresa e con in più l’impegno europeo, in passato tante altre squadre medie hanno molto sofferto la stagione della conferma: l’Atalanta no, come dimostrano l’eccellente cammino in Europa League e la finale di Coppa Italia; in campionato chiaramente il quarto posto quest’anno sarà irraggiungibile, ma il traguardo di una nuova qualificazione europea è certamente alla portata per la Dea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Atalanta sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia su quelli del digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita da una parte da Sky Calcio 2 e dall’altra da Mediaset Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

Passiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Lazio Atalanta. Per Simone Inzaghi in primo piano l’assenza di Immobile, che si aggiunge a quelle di Radu e Parolo. Caicedo dunque dovrebbe fungere da prima punta davanti a Milinkovic-Savic e Luis Alberto nell’ormai tradizionale 3-4-2-1 biancoceleste nel quale va comunque ricordata l’alternativa Felipe Anderson. In difesa dovrebbe dunque essere titolare certo Luiz Felipe al pari di De Vrij, per la terza maglia disponibile Caceres è favorito su Bastos. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Murgia, altrimenti verrà accentrato Lulic che cederebbe a Lukaku il posto di esterno sinistro. Squalifica pesante invece per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno di Caldara: in difesa giocherà Palomino insieme a Toloi e Masiello. Sulla fascia destra si profila un ballottaggio fra Hateboer e Castagne, inoltre è probabile che scali in mediana Cristante, dal momento che Ilicic dovrebbe ritrovare il posto da titolare - in alternativa, Cristante ancora avanzato e De Roon al fianco di Freuler. Come prima punta confermato l’emergente Barrow, anche a causa degli acciacchi di Petagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Lazio e Atalanta, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, pur con differenze non nettissime. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Lazio infatti pagherebbe 2,00 volte la posta in palio, mentre la quota sale nel caso di una vittoria esterna dell’Atalanta, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,65. Molto simile anche la quota proposta per il pareggio allo stadio Olimpico: il segno X è proposto infatti a 3,55.

