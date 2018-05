Milan Fiorentina Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Fiorentina Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 28^ giornata (oggi domenica 6 maggio)

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Fiorentina Primavera (Foto LaPresse, repertorio)

Milan Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2, è il posticipo che chiude il programma della 28^ giornata del campionato Primavera 1, il massimo torneo giovanile italiano. L’appuntamento sarà per questa mattina, domenica 6 maggio 2018, alle ore 11.00: la classifica ci dice che sarà una partita delicatissima sia per i rossoneri sia per i viola. La Fiorentina infatti è terza con 50 punti, ormai certa di un posto ai playoff (che sarà garantito alle squadre che si piazzeranno dal terzo al sesto posto), ma ha ancora una speranza di acciuffare il secondo posto attualmente detenuto dall’Inter, che darà l’accesso immediato alla Final Four scudetto, senza dover passare dai playoff. Il Milan dunque sarà chiamato a fare un favore ai nerazzurri, perché d’altronde anche i rossoneri hanno bisogno di vincere se vogliono inseguire un posto ai playoff, per il quale dovranno riuscire appunto a risalire almeno in sesta posizione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Milan e Fiorentina Primavera, valida per la 28^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Milan Fiorentina Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Parlando delle probabili formazioni di Milan Fiorentina Primavera, per i rossoneri allenati da Alessandro Lupi potremmo disegnare un modulo 4-3-3 con Soncin in porta protetto da una retroguardia a quattro formata dal terzino destro Bellanova, dai difensori centrali Gabbia e Bellodi e dal terzino sinistro Llamas. Nel terzetto di centrocampo il perno dovrebbe essere Brescianini, affiancato da Pobega e Sala, mentre il tridente d’attacco potrebbe vedere Haidara ala destra, Forte a sinistra e Larsen punta centrale. Passando alla Fiorentina di Emiliano Bigica, i viola si presentano in Lombardia con diverse assenze per squalifica e di conseguenza proviamo ad ipotizzare un 4-2-3-1 con Ghidotti in porta; in difesa Pierozzi terzino destro, centrali Hristov e Pinto, sulla fascia mancina Ranieri; coppia mediana formata da Valencic e dal capitano Diakhate, mentre in attacco Caso sarà il trequartista centrale, Meli agirà da ala destra, Sottil sarà l’esterno sinistro e il centravanti sarà Longo.

© Riproduzione Riservata.