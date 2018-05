Monopoli Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Monopoli Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Festa promozione per i salentini, i padroni di casa vogliono il quarto posto

06 maggio 2018 Stefano Belli

Lecce, festa promozione a Monopoli (foto LaPresse)

Monopoli-Lecce, diretta dal signor Gualtieri di Asti, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Sarà festa grande per il Lecce, chiamato a celebrare il ritorno in Serie B dopo ben sei stagioni d'assenza. I salentini hanno ottenuto la matematica certezza del ritorno in cadetteria la scorsa settimana, battendo in casa la Paganese di misura e poi scatenando la festa che dallo stadio Via del Mare si è trasferita nelle vie della città salentina. Una grande prova per un club sicuramente blasonato ma che negli ultimi anni era rimasto impantanato in terza serie, a causa di tanti assalti a vuoto alla promozione diretta, due finali play off perse e altre due eliminazioni negli spareggi per la Serie B.

Tutto dimenticato e il derby pugliese in casa del Monopoli sarà l'occasione giusta per scatenarsi. Il Monopoli dalla sua ha da festeggiare una storica qualificazione ai play off, un sesto posto da blindare e un quinto posto in classifica nel girone C di Serie tecnicamente ancora conquistabile. Dopo l'ultimo pareggio in casa del Trapani i Gabbiani hanno confermato di essere squadra tosta e di ottima sostanza, capace di puntare al bersaglio grosso negli spareggi che saranno apertissimi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà trasmessa in diretta tv in differita sul digitale terrestre in chiaro di Rai Sport (canale 57) e in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raisport.rai.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI LECCE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Veneziani di Monopoli. I Gabbiani padroni di casa schiereranno Menegatti in porta e Mercadante, Bei e Tafa titolari nella difesa a tre. Rota sarà l'esterno titolare di destra e Donnarumma l'esterno titolare di sinistra, con Longo, l'argentino Scoppa e il greco Sounas centrali della retroguardia. In attacco, Saraò sarà affiancato da Genchi. Risponderà il Lecce con Perucchini in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Legittimo, Cosenza, Marino e Cianco. Arrigoni, Armellino e Mancosu saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il portoghese Ferreira si muoverà da trequartista alle spalle del tandem composto da Di Piazza e da Saraniti.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, saranno opposti il 3-5-2 del Monopoli schierato dal tecnico Giuseppe Scienza e il 4-3-1-2 dell'allenatore del Lecce, Fabio Liverani. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Via del Mare di Lecce, ha visto i salentini importsi con il punteggio di due a zero, grazie alle reti messe a segno da Caturano e da Cosenza. Ultimo precedente a Monopoli datato 28 agosto 2016 e Lecce sempre vincente, stavolta due a uno con Mouzakitis che ha accorciato le distanze per i Gabbiani padroni di casa dopo i gol salentini di Caturano e Torromino su rigore. Un unico risultato utile per il Monopoli, il tre a tre a Lecce del 22 dicembre 2016, da quando questo derby pugliese è andato in scena in Serie C negli ultimi tre anni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

