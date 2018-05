Napoli Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei si giocano al San Paolo le ultime possibilità di vincere lo scudetto

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Torino, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Torino verrà diretta dal signor Daniele Doveri; alle ore 15:00 di domenica 6 maggio si gioca per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il Napoli ci crede ancora: fino a che la matematica non dirà la sua i partenopei hanno il dovere di giocarsi le loro occasioni, e il gruppo è concorde nel pensare che l’ultima giornata abbia dannatamente complicato le cose in chiave scudetto ma sia comunque giusto e doveroso giocarsela fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, perchè nel calcio può sempre succedere di tutto. Il Torino gioca queste ultime partite senza motivazioni: ampiamente salvo, non può nemmeno più arrivare in Europa e proverà quindi a prendersi qualche vittoria in più per chiudere la sua stagione nel migliore dei modi.

NAPOLI TORINO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Torino sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali del satellite, vale a dire Sky Calcio 1 (con codice 415626 per acquistare il singolo evento per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio) che su quelli del digitale terrestre, nello specifico su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni - Sky Go e Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Walter Mazzarri torna ancora una volta al San Paolo: oggi a Napoli venerano Maurizio Sarri ed è più che giusto, ma il tecnico del Torino nel suo periodo in azzurro ha fatto grandi cose, diventando di fatto il primo allenatore che, dopo la promozione del 2007, abbia portato la squadra a lottare per lo scudetto e a fare strada in Europa, vincendo nel mentre anche una Coppa Italia. Certo oggi il Napoli è ben altro sul piano del gioco e della competitività, ma i risultati nudi e crudi danno ancora ragione a Mazzarri; il quale proverà a mettere i bastoni tra le ruote di una squadra che, come ha detto l’attuale tecnico, punta innanzitutto a fare il record di punti in Serie A (servirà vincere) e poi guarderà ovviamente alla possibilità di vincere lo scudetto. Di sicuro ha ragione gran parte della critica: che il Napoli prenda il tricolore o meno, la sua stagione rimane memorabile e da ricordare, per il livello di gioco mostrato e per i risultati raggiunti. Il Torino arriva dalla sconfitta interna contro la Lazio, la seconda consecutiva in un mini-periodo negativo fatto di quattro partite senza riuscire a vincere; in precedenza però c’erano stati i successi su Cagliari e Inter, nel girone di ritorno i granata hanno ottenuto 22 punti confermando di fatto quanto era già stato centrato all’andata. Peccato per qualche punto perso di troppo, che avrebbe potuto portare la squadra a giocarsi l’Europa League fino all’ultima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Arrivato a questo punto, Sarri non cambierà di certo la sua squadra: continuerà a giocare il solito 11, dunque con Mertens da prima punta supportato da Callejon e Lorenzo Insigne e con Hamsik favorito su Zielinski sulla mezzala sinistra. L’unica variazione di oggi è forzata, e deriva dalla squalifica di Koulibaly: Tonelli affiancherà Raul Albiol in una difesa che prevederà anche Hysaj e Mario Rui, in porta Pepe Reina è ormai alle ultime partite con la maglia del Napoli. A centrocampo, detto di Hamsik che sarà titolare, Allan ha la maglia sostanzialmente garantita (in ballottaggio sempre con Zielinski) e così anche Jorginho in cabina di regia. Il Torino si presenta al San Paolo senza lo squalificato Emiliano Moretti: tocca al giovane Bonifazi, che in difesa si posiziona davanti a Sirigu in una linea completata da N’Koulou e Burdisso. In mediana ci sono Baselli e Rincon: a disposizione anche Obi che però non è al 100% e dunque dovrebbe partire dalla panchina, al pari di Valdifiori che Sarri conosce molto bene e che è un ex della partita. De Silvestri e Ansaldi giocheranno come esterni sulla linea dei centrocampisti, Iago Falque e Ljajic accompagneranno il lavoro della prima punta Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai, che ricalcano comunque quelle dei principali bookmaker, i favori del pronostico per il Napoli sono netti: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale 1,23 contro il valore di 12,00 che accompagna il segno 2, quello che dovrete giocare se pensate che il Torino espugnerà il San Paolo. E’ invece il segno X quello sul quale puntare nell’eventualità del pareggio: se le cose dovessero andare in questo modo, con la Snai il vostro guadagno sarebbe di 6,25 volte la cifra investita.

© Riproduzione Riservata.