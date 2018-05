Padova Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Padova Gubbio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Biancoscudati già promossi, gli umbri cercano la salvezza

06 maggio 2018 Fabio Belli

Padova, ultima in casa contro il Gubbio (foto LaPresse)

Padova-Gubbio, diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone B. Sarà festa per due allo stadio Euganeo nell'ultima giornata del campionato di Serie B? Sicuramente lo sarà per un Padova che dopo aver dominato il torneo dall'inizo alla fine nel girone B, può festeggiare un ritorno in cadetteria meritato. Ultimo saluto ai tifosi prima di un campionato che i veneti sperano possa sancire un salto di qualità che i biancoscudati rincorrono ormai da oltre vent'anni, dai tempi gloriosi della Serie A (sfiorata di nuovo nel 2011 con il ko nella finale play off contro il Novara). Dall'altra parte però il Gubbio non può ancora sentirsi al sicuro.

Gli umbri hanno vinto l'ultima fondamentale partita esterna disputata in casa del Bassano, ma sentono ancora il fiato sul collo del Fano, a un solo punto di distanza, e soprattutto del Teramo, distante due lunghezze. Il che significa per il Gubbio la necessità di fare il colpaccio a Padova per essere assolutamente sicuro della salvezza. Il Padova anche contro la Reggiana, pur già sicuro della promozione, ha dimostrato però di non essere in vena di fare regali e l'ostacolo si preannuncia duro per gli umbri.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA GUBBIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Euganeo di Padova. I biancoscudati padroni di casa schiereranno Merelli tra i pali, Salviato in posizione di terzino destro e Zambataro in posizione di terzino sinistro, mentre Ravanelli e Cappelletti saranno i due centrali della retroguardia. Fabris, Mandorlini e Bellemo si muoveranno come titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il tridente offensivo biancorosso sarà composto da Guidone, Capello e Sarno. Risponderà il Gubbio con Volpe tra i pali e una difesa a tre composta da Piccinni, Burzigotti e Fontanesi. Kalombo coprirà la fascia destra mentre Pedrelli sarà l'esterno laterale mancino. Valagussa, Ricci e Malaccari giocheranno come centrali di centrocampo, Casiraghi si muoverà da trequartista alle spalle di Marchi, unica punta di ruolo degli umbri.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Padova di Bisoli sarà schierato con il 4-3-3, mentre il Gubbio di Alessandro Sandreani risponderà con il 3-5-1-1. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Barbetti di Gubbio, ha fatto registrare la vittoria di misura degli umbri, uno a zero con gol decisivo messo a segno da Burzigotti al novantaquattresimo minuto. Uno a uno nell'ultimo precedente di campionato disputato dalle due squadre a Padova, il 12 febbraio 2017. A segno Altinier a fine primo tempo per i biancoscudati, pari nel recupero di Romano per gli umbri. Ultima vittoria del Padova contro il Gubbio, il tre a zero casalingo del 12 maggio 2012 in Serie B, gol di Schiavi, Cacia e Cutolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

