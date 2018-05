Paganese Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Paganese Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Campani pronti ai play out, Catanzaro già salvo

06 maggio 2018 Stefano Belli

La Paganese ospita il Catanzaro

Paganese-Catanzaro, diretta dal signor Meleleo di Casarano, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Nonostante le penalizzazioni arrivate a pioggia per molte formazioni concorrenti, per la Paganese l'ultima sconfitta sul campo della capolista Lecce ha sancito la matematica certezza di dover disputare il play out contro il Fondi per mantenersi in categoria.

I campani avranno almeno il vantaggio del miglior piazzamento in classifica nella regular season se riusciranno a mantenere il terzultimo posto. Avendo lo scontro diretto a favore con i pontini, per farcela (e quindi potersi salvare con due pareggi tra andata e ritorno nei play out) basterà loro un pareggio in questo ultimo impegno interno contro il Catanzaro, che a sua volta non ha nulla più da chiedere al campionato. L'ultimo pareggio dei calabresi, ottenuto proprio contro il Fondi, li ha staccati di quattro punti dalla Virtus Francavilla decima in classifica. Per il Catanzaro non è dunque più possibile l'aggancio alla zona play off, anche se i giallorossi possono comunque essere soddisfatti per la salvezza diretta, considerando quanto hanno sofferto l'anno scorso per restare tra i professionisti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CATANZARO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Torre di Pagani. I padroni di casa campani schiereranno il senegalese Gomis tra i pali, mentre Piana, Carini e Acampora saranno titolari come centrali di difesa. Tazza sarà l'esterno laterale di fascia destra e Della Corte si muoverà sul lato opposto del campo. A centrocampo, nella zona centrale mancherà lo squalificato Nacci, espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Lecce. Al suo posto, sarà schierato Talamo al fianco di Bensaja e di Bernardini, mentre nel tandem difensivo saranno titolari Cesaretti e Cernigori. Risponderà il Catanzaro con Marcantognin tra i pali e Gambaretti, Di Nunzio e De Giorgi titolari nella difesa a tre. Sulla corsia laterale di destra si muoverà Zanini e sulla corsia laterale di sinistra sarà schierato Riggio, mentre Maita, Spighi e il romeno Onescu saranno i centrali sulla mediana. In attacco, Letizia sarà impiegato al fianco di Infantino.

TATTICA E PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico tra i due allenatori con la Paganese di De Sanzo schierata con il 3-5-2, stesso modulo scelto dal Catanzaro di Pippo Pancaro. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Ceravolo è terminato con un pareggio per uno a uno tra le due compagini, Paganese in vantaggio con Talamo ma raggiunta al novantaquattresimo minuto da un autogol di Picone. Vittoria del Catanzaro nell'ultimo precedente disputato a Pagani, due a uno per i calabresi il 4 febbraio 2017 con gol di Zanini e Icardi per i giallorossi e momentaneo pareggio di Firenze per i campani. Al 14 dicembre 2014 risale l'ultima vittoria della Paganese in casa contro il Catanzaro, uno a zero con rete decisiva messa a segno da Calamai.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

