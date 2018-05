Pagelle/ Cagliari-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo)

Pagelle Cagliari Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori in Sardegna (oggi 6 maggio)

06 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Cagliari Roma - LaPresse

Alla Sardegna Arena è in corso il posticipo domenicale della 36^ giornata di Serie A 2017-18 tra Cagliari e Roma, al riposo il parziale vede la formazione di Di Francesco avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo dove i padroni di casa hanno cercato di rendere la vita difficile ai giallorossi. Buon inizio da parte degli uomini di Diego Lopez che ci provano subito con Deiola (6,5), imitato poco dopo da Farias (6). Dall'altra parte gli ospiti si affacciano in avanti con Under (7) che prima viene murato da Lykogiannis (5,5) e poi, al secondo tentativo, trova l'angolino dopo aver disorientato il difensore greco. I casteddu accusano il colpo e impiegano un bel po' di tempo a riorganizzarsi, dopo la mezz'ora il Cagliari si rende nuovamente pericoloso con Pavoletti (6) che calcia male davanti ad Alisson (7,5), il portiere brasiliano sale in cattedra salvando Bruno Peres (5) dall'autogol, ancora una volta l'erede di Szczesny sta mettendo la firma su quella che potrebbe essere la 22^ vittoria in campionato per la Roma, quella che la lancerebbe ai gironi di Champions League.



VOTO CAGLIARI 6 - Gli uomini di Lopez stanno dando il massimo, per adesso è il cinismo degli avversari a punirli.

MIGLIORE CAGLIARI: DEIOLA 6,5 - Per adesso si è rivelato l'uomo più pericoloso dalle parti di Alisson, forse insieme a Ionita.

PEGGIORE CAGLIARI: LYKOGIANNIS 5,5 - A inizio gara salva un gol già fatto murando Under che poi si rifà con gli interessi ubriacandolo con una serie di finte.



VOTO ROMA 6,5 - Giallorossi poco spettacolari ma cinici quel tanto che basta per rompere l'equilibrio e portarsi in vantaggio. Il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro.

MIGLIORE ROMA: ALISSON 7,5 - Anche stasera il portiere brasiliano sta dando un contributo importantissimo, se Bruno Peres ha evitato l'autogol è solo grazie a lui.

PEGGIORE ROMA: BRUNO PERES 5 - Perde palla, mette in affanno i compagni e in scivolata rischia di combinare la frittata, fortuna per i giallorossi che in mezzo ai pali c'è San Alisson. (Stefano Belli)

