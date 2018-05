Pagelle/ Napoli Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi 6 maggio)

06 maggio 2018 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Torino - LaPresse

La prima frazione tra Napoli e Torino è terminata con la compagine guidata da Sarri avanti grazie a Mertens. Andiamo ora ad analizzare le prestazioni dei protagonisti in campo. Reina (6) non deve compiere particolari parate. Hysaj (6) prestazione ordinata. Albiol (6) copre bene sulle poche iniziative dei granata. Chiriches (6) per poco non trova il gol della domenica. Mario Rui (6) solita spinta efficace sulla fascia. Allan (6,5) guerriero intancabile, non si passa dalle sue parti. Jorginho (6,5) solita regia sapiente del brasiliano. Zielinski (6) il polacco può fare di più. Callejon (6) prestazione generosa, poco lucida sotto porta. Mertens (6,5) sigla su errore di Burdisso, trova il gol dopo diverse settimane. L.Insigne (6) prestazione sufficiemnte senza particolari spunti. Passiamo ora al Torino. Sirigu (6) non ha colpe sul gol subito. Nkoulou (6) il migliore nel pacchetto arretrato. Burdisso (4,5) regala la rete del vantaggio al Napoli, errore clamoroso. Bonifazi (5,5) inizia bene per poi perdersi nel corso del match. De Silvestri (6) prestazione giudiziosa, non demerita. Acquah (5,5) tanta grinta ma non riesce ad arginare i diretti avversari. Rincon (5,5) non si vede tantissimo, potrebbe garantire un fitro maggiore. Baselli (5,5) l'uomo con più qualità, deve cambiare passo. Ansaldi (6,5) è il più in forma dei suoi, spinge molto. Niang (6) prova qualcosa ma è poco assistito. Ljajic (5,5) tanta qualità, al San Paolo non si sono ancora viste.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6,5 - Trova il vantaggio su errore di Burdisso, non gioca come al solito. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 6,5 - Rapace sull'errore di Burdisso, trova il gol dopo un lungo digiuno. PEGGIORE NAPOLI: CALLEJON 6 - Poco lucido sotto porta, può fare molto di più. VOTO TORINO 5,5 - Bada esclusivamente a difendesi, punge poco in avanti. MIGLIORE TORINO: ANSALDI 6,5 - Spinge molto sulla fascia, il migliore dei granata. PEGGIORE TORINO: BURDISSO 4,5 - Regala la rete al Napoli con un errore clamoroso.

