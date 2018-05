Pagelle/ Udinese Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo)

Pagelle Udinese Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Friuli (oggi 6 maggio)

06 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Pagelle Udinese Inter - LaPresse

Pronti via parte subito forte la squadra di Luciano Spalletti. Prima è bravo Larsen ad anticipare Icardi (6) che stava per colpire a botta sicura, poi invece Danilo (6.5) salva sulla linea un colpo di testa di Perisic che aveva sorpreso Bizzarri. Il portiere bianconero è subito dopo nuovamente protagonista, bella parata su un cross deviato da Antonio Candreva (6). Andrea Ranocchia (6.5) sblocca la partita al minuto 13 grazie a un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla dentro per Icardi che viene anticipato da Bizzarri in uscita, a porta vuota calcia Perisic che trova però ancora una volta sulla linea Danilo. Ci prova poi due volte da fuori Candreva senza grandissima fortuna. L'esterno ha poi una grandissima occasione dentro l'area di rigore, ma svirgola scivolando. Strepitosa parata di Handanovic che dice no a Lasagna bravo a sfruttare un'incertezza della difesa nerazzurra. Tira da lontano Brozovic su punizione, ancora Bizzarri a dire di no all'Inter. Nel finale arrivano i gol di Rafinha e Icardi, che nello stesso modo beffano Bizzarri.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO UDINESE 4: i friulani giocano praticamente 10 minuti e dimostrando di poterlo fare alla pari, per i restanti 35 però la squadra non riesce ad azzeccarne una. MIGLIORE UDINESE: DANILO 6.5 - Due volte nel primo tempo il capitano della squadra friulana dice di no a Perisic, salvando sulla linea. Se la sua squadra è ancora a galla il merito è tutto suo. PEGGIORE UDINESE: DE PAUL 5 - Il centrocampo soffre la rapidità dei nerazzurri e la colpa è anche sua che non riesce mai a fare da collante con l'attacco come spesso gli riesce bene. Prestazione fino a questo momento negativa. VOTO INTER 7 - partenza incredibile con gol fulmineo, bella partita giocata dai ragazzi di Spalletti che calano per dieci minuti ma riescono a non subire il pari per poi dilagare; MIGLIORE INTER: PERISIC 7: scatenato sulla corsia mancina il croato salta l'uomo sempre con grande rapidità. E' bravo a colpire due volte a rete e sarebbero stati altrettanti gol se non ci fosse stato in entrambi i casi Danilo a dire di no sulla linea. Si guadagna il calcio d'angolo che porta al gol di Ranocchia; PEGGIORE INTER: BORJA VALERO 5 - il nerazzurro è un oggetto misterioso, non più il grandissimo centrocampista visto a Firenze ma una pedina di difficile collocazione. Anche oggi svagato per ora nonostante la buona prova dei suoi.

