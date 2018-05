Perugia Civitanova/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finale gara 5 Scudetto Serie A1)

Diretta Perugia Civitanova: streaming video e tv della tanto attesa gara 5 della finale scudetto. Questa sera al Pala Evangelisti si assegna il titolo italiano della Serie A1.

06 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Perugia Civitanova (da Facebook ufficiale)

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Daniele Rapisarda, è la partita in programma oggi domenica 6 maggio al Pala Evagelisti del capoluogo umbro. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00, quando si accenderà la decisiva gara 5 per la finale dei play off scudetto della Serie A1. Per assegnare il titolo italiano si è dovuto andare alla “bella” tra due delle squadre più in forma non solo dello stivale ma pure per il continente e oltre. Quello di oggi quindi sarà un vero e proprio “v-day”, degna conclusione di una delle stagioni più entusiasmanti di sempre: senza dimenticare che però Lube e Sir saranno presto in campo anche per la Final Four della Champions League. Prima però di puntare alle glorie europee, torniamo al mitico scudetto che deve ancora essere assegnato: sarà il primo degli umbri o il quinto dei cucinieri?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Serie A1 valida per il titolo italiano tra Perugia e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al solito canale Raisport +, al numero 57 del digitale terrestre dalle ore 18.00: diretta streaming video garantita tramite il sevizio gratuito raiplay.it.

CHE E’ SUCCESSO IN GARA 4

Se Perugia ha dovuto giocarsi il titolo italiano in gara 5 vuol dire che pochi giorni fa Civitanova è stata in grado di pareggiare la serie sul 2-2 in gara 4 di fronte al proprio pubblico del Eurosuole Forum. Riferendoci proprio a quando visto nella partita numero 4 della finale possiamo dire che la Lube, galvanizzata dal calore dei propri fan, ha davvero dominato il campo, come ben racconta anche il punteggio a referto. Fu un netto 3-1 firmato dai cucinieri, che concesero solo il secondo set agli umbri per 24-26 e vinsero gli altri per 25-19, 25-19 e 25-20. Certo in gara 5 ci attendiamo tutta un’altra Perugia e al Pala Evangelisti la Sir non ha mai deluso e di certo non lo farà vista la posta in palio: lo spettacolo è assicurato ma non il pronostico del vincitore. La sfida rimare infatti apertissima, e i segnali negativi arrivati dagli umbri, come pur quelli positivi dei marchigiani arrivati da gara 4 potrebbero non essere determinati, visto poi il carattere davvero unico della partita di questa sera. Quello che potrebbe rivelarsi determinante sarà la freschezza psicologica prima che fisica delle due compagini: ecco perché i tecnici hanno concesso un giorno di riposo ai proprio ragazzi: il duello tra Perugia e Civitanova è davvero inteso per chi sarà in campo, anche perché non è certo la prima volta quest'anno che si ripete. Finora, tra i due hanno sempre avuto la meglio gli umbri, che hanno strappato proprio della mani della Lube la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Allo stesso modo però la compagine di Medei è super motivata a non farsi sfuggire ancora dalle mani un trofeo a causa di Perugia. In caso di vittoria poi per la Lube sarebbe il secondo scudetto di fila, che arriverebbe come pronta risposta dopo le tante finali perse in stagione (a cui aggiungiamo quella del mondiale per club contro lo Zenit).

