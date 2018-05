Pordenone Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

06 maggio 2018 Fabio Belli

Pordenone, sfida al Renate (foto LaPresse)

Pordenone-Renate, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone B. Con la penalizzazione inflitta al Mestre, il Pordenone ha compiuto un passo in avanti in classifica, passando al nono posto, e con la necessità di un solo punto per festeggiare la matematica qualificazione ai play off. Potrebbe essere relativamente facile conquistarlo in casa contro un Renate a sua volta già sicuro della post season.

I brianzoli hanno però dalla loro una grande occasione, visto che dal settimo posto in classifica, con una vittoria balzerebbero automaticamente in quinta posizione. Questo perché sia la Feralpisalò, che precede i nerazzurri di due punti, sia il Bassano, avanti di una lunghezza, riposeranno in questo ultimo turno della regular season nel girone B di Serie C. Dunque, la voglia del Renate di partecipare ai play off partendo dalla miglior posizione possibile, si scontrerà con quella del Pordenone di essere di nuovo presente nella post season, dopo le due semifinali raggiunte nel 2016 e nel 2017, perse rispettivamente contro il Pisa e contro il Parma (entrambe poi vincenti nella finalissima per il salto in Serie B).

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti gli appassionati sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Diretta streaming video via internet del match disponibile collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bottecchia di Pordenone. I Ramarri padroni di casa schiereranno Perilli in porta, Formiconi sull'out difensivo di destra e De Agostini sull'out difensivo di sinistra, mentre Stefani e Parodi si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Zammarini (mattatore con una tripletta nell'ultimo match interno contro la Sambenedettese), Burrai e Misuraca, mentre Nocciolini e Magnaghi giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Berrettoni. Risponderà il Renate con Di Gregorio tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Anghileri, Di Gennaro, Teso e Vannucci. Terzetto di centrocampo schierato con Fieta, Pavan e Simonetti, mentre nel tridente offensivo dei nerazzurri si muoveranno Ungaro e Finocchio al fianco di Gomez.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Pordenone di Fabio Rossitto giocherà schierato con un 4-3-2-1 ad 'albero di Natale', mentre il Renate risponderà con un 4-3-3 disegnato dal tecnico Cevoli. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Città di Meda, ha fatto registrare una vittoria di misura dei brianzoli, uno a zero firmato da una rete di Di Gennaro siglata al novantatreesimo minuto. Pari a reti bianche invece nell'ultimo precedente di campionato tra le due squadre disputato a Pordenone, il 27 settembre 2015. Da quando si affrontano le due compagini tra i professionisti, il Pordenone non ha mai battuto in casa il Renate, pur avendocela fatta due volte in trasferta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

