Probabili formazioni/ Cagliari Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Cagliari Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Giallorossi ancora senza Perotti e con il dubbo Strootman, squalificato l'ex Castan

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Cagliari Roma è la partita che chiude il programma della 36^ giornata di Serie A 2017-2018: alla Sardegna Arena si gioca domenica 6 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Archiviata la grande corsa in Champions League con l’eliminazione in semifinale (alla fine per questione di dettagli), i giallorossi si rituffano nel campionato e per tornare a giocare la principale competizione europea il prossimo anno devono difendere i 4 punti di vantaggio che hanno sull’Inter. Siccome all’ultima giornata i nerazzurri vanno sul campo della Lazio, la situazione per la Roma è ampiamente favorevole ma chiaramente bisognerà vincere oggi, anche perchè nel prossimo turno arriverà una Juventus in cerca dei punti utili per lo scudetto; il Cagliari rischia tantissimo, perchè entra nella terzultima giornata con due soli punti di vantaggio sulla terzultima. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco e quali sono i loro dubbi a poche ore dal via della partita, analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Cagliari Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla Sardegna Arena la squadra che parte favorita sulla carta è naturalmente la Roma: è un vantaggio anche piuttosto netto quello previsto dall’agenzia di scommesse Snai, con una quota sul segno 2 che vale 1,43. Il valore del segno 1, da giocare in caso di vittoria del Cagliari, è di 7,75 e questo contribuisce ancora di più a far capire quale sia la differenza tra le due squadre; è il segno X sul quale dovrete puntare se pensate che questa partita possa finire pari, se le cose dovessero andare in questo modo la vostra vincita con questo bookmaker sarebbe pari a 4,50 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

I DUBBI DI DIEGO LOPEZ

Ci sono due squalificati per Diego Lopez: Castan salta la sfida da ex e insieme a lui è out Cigarini. Il Cagliari si dispone sempre con il 3-5-2: Andreolli (altro ex) favorito in difesa dove Romagna potrebbe dare forfait a favore di Pisacane, con Ceppitelli a completare il reparto davanti a Cragno. A dire il vero anche Pisacane non sta benissimo, dunque attenzione alla possibilità di una difesa a quattro con Padoin o Dessena a destra. In mediana invece, con schema confermato, c’è Padoin che scala in posizione di playmaker, dunque ritrova una maglia da titolare Lykogiannis. A destra conferma per Faragò, non dovrebbero cambiare le due mezzali che prevedono sempre l’utilizzo di Barella e Ionita. Davanti, il tecnico uruguaiano valuta l’ipotesi Diego Farias per avere un giocatore di movimento bravo a fluttuare tra le linee, ma per il momento la maglia da titolare sembra essere destinata a Sau. La prima punta sarà ovviamente Pavoletti, che anche in una stagione nella quale non ha brillato particolarmente è riuscito a raggiungere i 10 gol in campionato, e adesso vuole aumentare il suo bottino avvicinando le cifre che aveva mantenuto nella sua esperienza con la maglia del Genoa.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Anche se l’esperienza in Champions League è finita, Di Francesco cambierà qualcosa rispetto alla vittoria inutile contro il Liverpool: in difesa giocano sempre Fazio e Manolas per la squalifica di Juan Jesus, potrebbe esserci spazio per Bruno Peres ma il favorito a destra rimane Florenzi, con Kolarov a sinistra. A centrocampo verso un altro forfait Strootman, che potrebbe comunque andare in panchina: anche in questo caso la mediana sarà quella di mercoledì sera con Nainggolan sul centrosinistra e Lorenzo Pellegrini dall’altra parte a fare compagnia a De Rossi. Le modifiche saranno nel reparto avanzato: Perotti non ce la fa e dunque si apre un testa a testa tra Schick ed El Shaarawy con il ceco che pare favorito, a meno che non venga coinvolto nel ballottaggio anche un Cengiz Under che però dovrebbe avere la maglia da titolare a destra. In mezzo giocherà Edin Dzeko: il suo gol contro il Liverpool è stato il quinto consecutivo in Champions League, a conferma della sua decisività anche in ambito europeo. Arrivato a quota 16 in Serie A, abdicherà dal trono dei bomber ma potebbe ancora centrare le 20 reti con le tre partite a disposizione, dando ancora più lustro alla sua grande stagione.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 19 Pisacane, 3 Andreolli, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane; 16 Faragò, 18 Barella, 20 Padoin, 21 Ionita, 22 Lykogiannis; 30 Pavoletti, 25 Sau

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 56 Romagna, 4 Dessena, 38 Caligara, 27 Deiola, 7 Cossu, 17 Farias, 9 Giannetti, 32 Han Kwang-Song

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Castan, Cigarini

Indisponibili: Miangue, Joao Pedro, Ceter

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 17 Cengiz Under, 9 Dzeko, 14 Schick

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 3 Lu. Pellegrini, 33 Jonathan Silva, 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Juan Jesus

Indisponibili: Karsdorp, Defrel, Perotti

