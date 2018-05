Probabili formazioni/ Napoli Torino: quote, le ultime novità live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Torino: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Tonelli sostituisce lo squalificato Koulibaly, Bonifazi titolare nella difesa della squadra granata

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Torino, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Torino è una delle partite che, in programma alle ore 15:00 di domenica 6 maggio, fanno parte della 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Tutto finito per lo scudetto dei partenopei? Forse no, la squadra di Maurizio Sarri è passata dal paradiso all’inferno nel giro di meno di un giorno ma deve giustamente continuare a dare tutto per non avere troppi rimpianti lungo la strada, consapevole che le carte sono ancora in tavola e che se alla fine il piatto andrà alla Juventus la stagione sarà stata comunque memorabile. Il Torino è salvo da molto tempo, ha provato a iscriversi alla corsa all’Europa ma ha perso troppo terreno lungo la strada, e adesso dunque affronta le ultime giornate nel tentativo di arrivare il più in alto possibile e preparare per quanto possibile la prossima stagione. Vediamo quindi in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il Napoli è nettamente favorito: anche l’agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver fornito le quote per la partita del San Paolo, la pensa in questo modo. Il segno 1 per la vittoria dei partenopei vale 1,23 mentre siamo già a una quota di 12,00 per l’affermazione esterna del Torino, identificata dal segno 2. Il pareggio, che è identificato dal segno X ed è un risultato che chiaramente al Napoli non serve, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 6,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE SCELTE DI SARRI

I soliti… 10 per Maurizio Sarri, visto che la squalifica di Koulibaly impone una modifica in difesa: giocherà Tonelli, che prenderà posto al fianco di Raul Albiol in una difesa nella quale Pepe Reina sarà il portiere, Hysaj sarà schierato da terzino destro e Mario Rui giocherà a sinistra. Il Napoli resta quello di sempre: a questo punto subentra anche un discorso legato al percorso di tre anni che questo gruppo ha condiviso, e i migliori saranno titolari anche al netto di una condizione fisica che porterebbe a pensare a qualche variazione sul tema. Discorso particolarmente legato a Mertens, che aspira ancora a raggiungere i 20 gol: il belga non sta benissimo, ma per Sarri è comunque giusto che in campo ci sia lui piuttosto come Milik, che comunque da quando è tornato a disposizione ha avuto ampio spazio e si è fatto notare eccome. Per lo stesso motivo Hamsik dovrebbe avere la meglio su Zielinski, e così lo stesso polacco perderà eventualmente il ballottaggio con Allan; in mezzo al campo ci sarà regolarmente Jorginho, i due esterni offensivi saranno Callejon e Lorenzo Insigne con Ounas e Rog che con il passare del tempo hanno giocato sempre meno e adesso potrebbero avere un cameo nella ripresa per provare a lasciare il segno sulla partita.

I DUBBI DI MAZZARRI

Qualche problema per Walter Mazzarri, che da queste parti si è preso un secondo posto, ha vinto la Coppa Italia e ha traghettato il Napoli a sfiorare i quarti di Champions League: nel suo Torino mancherà Emiliano Moretti per squalifica, dunque sarà titolare il ventunenne Kevin Bonifazi che prenderà posto con N’Koulou e Nicolas Burdisso nella difesa che giocherà davanti al portiere Sirigu. Torna titolare Ansaldi a sinistra, con la conferma di De Silvestri a destra; in mezzo al campo Baselli, un giocatore che la dirigenza del Napoli - e non solo - ha sempre seguito con particolare interesse, sarà il playmaker che si avvarrà della collaborazione di Rincon, panchina per l’ex Valdifiori che anche nel Torino ha avuto davvero poco spazio e non ha più ritrovato le grandi sensazioni di Empoli. Nel reparto avanzato da valutare Berenguer, ma in ogni caso lo spagnolo partirebbe dalla panchina: il ritrovato Ljajic e Iago Falque, ancora capocannoniere granata in campionato, saranno i due giocatori che agiranno alle spalle di Belotti, cui manca un gol per raggiungere la doppia cifra in questo torneo - anche se in ogni caso avrà fatto molto peggio dello scorso anno.





IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 62 Tonelli, 33 Raul Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Milic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik, 30 Rog

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Ghoulam

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 4 Bonifazi, 33 N’Koulou, 13 Burdisso; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 10 Ljajic; 9 Belotti

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 64 Ferigra, 3 Molinaro, 23 Barreca, 22 Obi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 21 Berenguer, 11 Niang, 90 Edera, 61 Ben Kone

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: E. Moretti

Indisponibili: Lyanco

© Riproduzione Riservata.