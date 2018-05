Probabili formazioni/ Udinese Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Udinese Inter: quote, le ultime novità live sui due schieramenti. Scelte obbligate per Spalletti che ha D'Ambriosio e Vecino squalificati, Tudor punta su De Paul?

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Udinese Inter, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Inter è l’anticipo nella Serie A 2017-2018 per domenica 6 maggio: alle ore 12:30 le due squadre si affrontano alla Dacia Arena per la 36^ giornata. I nerazzurri, ancora scottati dalla beffarda sconfitta contro la Juventus, devono recuperare punti alle due romane per andare a giocare in Champions League: all’ultima giornata saranno sul campo della Lazio, dunque devono provare a fare bottino pieno in precedenza e sperare poi che la classifica sia ancora utile per il colpo grosso. Per quanto riguarda l’Udinese, l’arrivo di Igor Tudor in panchina è coinciso con la fine della striscia di undici sconfitte, ma il pareggio di Benevento non può essere visto come risultato positivo e la classifica è ancora molto pericolosa, così da obbligare i friulani a vincere a meno che non arrivino notizie positive da altri campi. Vediamo subito quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Udinese Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla Dacia Arena parte nettamente favorita l’Infer, che ha una quota di 1,55 sulla sua vittoria secondo quanto fornito dall’agenzia di scommesse Snai. Basta questo a farci capire quale sia l’idea del bookmaker, ma notiamo anche che il segno 1 per il successo interno dell’Udinese vale 6,25 volte la somma giocata e dunque la differenza c’è tutta; per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, il dato per l’agenzia è che il guadagno giocando il segno X sarebbe di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE SCELTE DI TUDOR

Esordio in casa per Tudor, che ritrova Jankto e potrebbe mandare in panchina un Fofana in fase calante; il modulo sarà ancora quello del centrocampo a cinque, il giovane ceco sarà una delle due mezzali dividendosi il compito con il connazionale Barak, in mezzo allora dovrebbe agire Behrami con Widmer e Giuseppe Pezzella (positivo la scorsa domenica) che dovrebbero essere confermati sulle corsie laterali. In difesa spazio a Danilo come leader di una linea completata da Stryger Larsen e Samir; in porta chiaramente ci sarà Bizzarri. Potrebbe cambiare qualcosa davanti: ci sarà come prima punta Lasagna, che ha una tradizione favorevole contro le squadre milanesi e in più arriva dalla doppietta del Vigorito, che lo ha fatto salire a 12 gol in campionato. La modifica potrebbe esserci riguardo il trequartista: in questo momento Rodrigo De Paul è la scelta che va per la maggiore, l’argentino ex Valencia sembra essere largamente favorito su Maxi Lopez per la capacità di unire i reparti e giocare tra le linee, chi non parte battuto è Perica che potrebbe avere un’occasione.

I DUBBI DI SPALLETTI

Squalificati D’Ambrosio e Vecino, sempre indisponibile Gagliardini: Luciano Spalletti deve rivedere le sue scelte recenti. Santon, fortemente criticato per la sconfitta di sabato sera, sarà per forza di cose impiegato a sinistra in difesa (a meno che non venga rispolverato Dalbert), con Joao Cancelo largo a destra e la coppia centrale Miranda-Skriniar che non cambia e si posiziona davanti ad Handanovic. A prendere il posto di Vecino sarà Borja Valero, e anche qui il tecnico toscano non ha troppe alternative a sua disposizione: lo spagnolo sarà dunque al fianco di un Brozovic che dovrà ancora una volta guidare dal punto di vista del ritmo. Per il resto, si dovrebbero rivedere gli stessi che hanno giocato contro la Juventus: Candreva è favorito su Karamoh, Perisic dovrebbe aver recuperato dai problemi fisici e Rafinha è diventato in breve tempo un insostituibile nell’Inter grazie alla sua qualità e alla sagacia tattica. Da prima punta ovviamente gioca Icardi: con l’infortunio di Immobile l’argentino ha più possibilità di prendersi per la seconda volta il titolo di capocannoniere della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 85 Behrami, 14 Jankto, 97 Giu. Pezzella; 10 De Paul; 15 Lasagna

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Borsellini, 17 Nuytinck, 11 F. Zampano, 99 Balic, 21 Pontisso, 6 Fofana, 23 Hallfredsson, 53 Alì Adnan, 13 Ingelsson, 20 Maxi Lopez, 18 Perica

Allenatore: Igor Tudor

Squalificati: -

Indisponibili: Angella

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 21 Santon; 77 Brozovic, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: D’Ambrosio, Vecino

Indisponibili: Gagliardini

