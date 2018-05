Reggina Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Reggina Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Vespe a caccia del quarto posto al Granillo di Reggio Calabria

06 maggio 2018 Stefano Belli

Juve Stabia in trasferta a Reggio Calabria (foto LaPresse)

Reggina-Juve Stabia, diretta dal signor Rutella di Enna, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Reggina ormai salva e reduce da tre risultati utili consecutivi. L'ultimo pareggio ottenuto sul campo della Sicula Leonzio ha dimostrato come gli amaranto ci tengano a chiudere al meglio il campionato. Serve però un punto alla Juve Stabia per blindare il quarto posto nel girone C di Serie C, e presentarsi dunque nel miglior modo possibile all'avventura dei play off per la Serie B.

Quarta piazza che le Vespe hanno sostanzialmente messo al sicuro battendo il Siracusa nel loro ultimo match disputato in campionato, mettendosi alle spalle lo scivolone di Caserta del turno precedente. La Juve Stabia ha disputato un campionato in crescendo, con venti punti ottenuti nelle prime quindici partite e trentaquattro ottenuti nelle successive venti. Un cambio di passo che ha riportato i campani nell'alta classifica: un pareggio potrebbe star bene a entrambe le compagini, considerando la voglia della Reggina di non salutare il proprio pubblico con una sconfitta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA JUVE STABIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La Reggina padrona di casa schiererà Licastro tra i pali e una difesa a tre composta da Laezza, Ferrani e Pasqualoni. Al centro della mediana saranno schierati dal primo minuto il brasiliano Mezavilla, La Camera e Provenzano, mentre il montenegrino Hadziosmanovic sarà l'esterno laterale di destra ed Armeno si muoverà invece come laterale mancino. In attacco, Sparacello farà coppia con Tulissi. Risponderà la Juve Stabia con Branduani in porta, Dentice schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno Allievi e Redolfi. Il brasiliano Leonardo completerà il terzetto di centrocampo assieme a Viola e Mastalli, mentre il suo connazionale Strefezza sarà titolare nel tridente offensivo al fianco di Simeri e Melara.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, saranno opposti il 3-5-2 della Reggina schierato dal tecnico Agenore Maurizi, e il 4-3-3 del duo Caserta-Ferrara, alla guida della Juve Stabia. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, ha visto le Vespe padrone di casa imporsi con il punteggio di due a uno, grazie alle reti di Viola e Bachini nel secondo tempo, che hanno ribaltato il vantaggio amaranto realizzato nel primo tempo da Fortunato. Reggina vincente invece nell'ultimo precedente disputato in casa contro la Juve Stabia, il 9 ottobre 2016. Uno a zero con gol decisivo di Bangu. Ai tempi della Serie B risale l'ultima vittoria della Juve Stabia a Reggio Calabria, due a uno il primo ottobre 2011 con gol di Sau e Raimondi che ribaltarono il vantaggio calabrese di Missiroli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

© Riproduzione Riservata.