RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (36^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite per la 36^ giornata di campionato. Tanti verdetti da decidere (oggi domenica 6 maggio)

06 maggio 2018 - agg. 06 maggio 2018, 3.32 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A (LaPresse)

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI: BENE JUVENTUS E MILAN

Milan - Verona. Partita che rappresenta il classico testa-coda di fine stagione, con i padroni di casa che devono vincere per rimanere agganciati al treno per l'Europa e con gli scaligeri che in caso di sconfitta saluteranno definitivamente il massimo campionato. I rossoneri come se non bastasse devono anche avere la testa al 9 maggio, quel giorno infatti all'Olimpico di Roma si giocherà contro la Juventus la finale di Coppa Italia, trofeo snobbato all'inizio della stagione ma che potrebbe rappresentare un accesso privilegiato verso quell'Europa che porta tanti soldi nelle casse del club. Parte subito forte la squadra di casa che all'undicesimo con Calhanoglu si porta in vantaggio. Il gol caso mai ce ne fosse bisogno instrada la partita verso la vittoria della squadra di Gattuso, i rossoneri aldilà di un tasso tecnico sicuramente più elevato degli ospiti hanno più motivazioni, e di fatto non lasciano mai il pallino del gioco. Poco dopo la mezz'ora Patrick Cutrone ritorna al gol dopo una lunga astinenza, il giovane attaccante sfruttando una verticalizzazione di Bonaventura riesce a realizzare il 2 a 0. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo con i milanisti costantemente nella metà campo avversaria. Dopo qualche minuto arriva anche il 3 a 0 grazie un affondo gli Abate che riesce a chiudere in rete una triangolazione con Suso. Fino alla fine la partita offre pochi spunti, con i tifosi che sono costretti a vedere uno sterile possesso palla dei padroni di casa. Sul finale del match si infiamma nuovamente al quarantesimo il coreano del Verona, Seung Woo Lee accorcia per gli ospiti con un vero missile dal limite dell'area, 4 minuti dopo ad andare a segno è Fabio Borini con il milanista bravo a stoppare un cross da sinistra di Bonaventura ed indirizzare una rasoiata alla destra di Silvestri. Arriva il triplice fischio finale di Pasqua, un direttore di gara che ha sufficientemente arbitrato il match di oggi, alla fine i tre punti servono al Milan per scavalcare momentaneamente l'Atalanta al sesto posto, il Verona è invece matematicamente in serie B.

Juventus - Bologna. Partita con la quale la Juventus di Massimiliano Allegri può mettere il sigillo al campionato 2018, in caso di vittoria i bianconeri si porteranno a +7 dal Napoli rendendo le ultime due partite quasi una formalità. Match che inizia con un possesso palla sterile dei padroni di casa, poi dopo qualche occasione degli Juventini arriva la doccia gelata sul pubblico di casa. Corre infatti il 30° del primo tempo quando l'arbitro Irrati concede un rigore molto generoso, per un'intervento di Rugani ai danni di Crisetig, sul dischetto si presenta Verdi che con freddezza batte Buffon. La squadra di Allegri accusa il colpo e va al riposo con la consapevolezza che nella seconda frazione dovrà per forza di cose ribaltare il risultato. Al rientro dagli spogliatoi il cambio che decide il match, sul rettangolo verde si presenta infatti Douglas Costa al posto di un impalpabile Matudi. L'ingresso del brasiliano regala imprevidibilità alla Juve, che sfruttando la corsia di sinistra arriva molto più frequentemente al cross. Al 51° su un pallone centrato dal brasiliano autogol di De Maio, con il giocatore bolognese che interviene in maniera goffa superando il proprio portiere, al 18° sempre su assist di Costa segna Khedira, e al 23° ci pensa Dybala, sempre su passaggio del numero 11 bianconero a chiudere il match. Alla fine Irrati, che comunque ha arbitrato in maniera molto incerta, fischia la fine dando quasi la matematica certezza della vincita el settimo scudetto consecutivo alla squadra della città della Mole.

LA GIORNATA DI OGGI: IN CAMPO NAPOLI, INTER E ROMA

Oggi si completa il programma della 36^ giornata di Serie A: siamo dunque giunti al terzultimo turno del massimo campionato di calcio e in ogni settore della classifica siamo sempre più vicini al momento dei verdetti. Ricordiamo per prima cosa naturalmente il programma di questa domenica: dopo i due anticipi Milan Verona e Juventus Bologna, si comincerà alle ore 12.30 con il lunch match Udinese-Inter. Si giocheranno invece alle ore 15.00 cinque partite e per la precisione Chievo-Crotone, Genoa-Fiorentina, Lazio-Atalanta, Napoli-Torino e Spal-Benevento. Appuntamento alle ore 18.00 con il primo posticipo Sassuolo-Sampdoria, infine il programma sarà completato alle ore 20.45 da Cagliari-Roma.

SERIE A: FOCUS SULLA LOTTA CHAMPIONS LEAGUE

Concentriamo la nostra attenzione innanzitutto sulla lotta per gli ultimi due posti da assegnare in Champions League, perché Roma, Lazio e Inter scenderanno tutte in campo oggi. I nerazzurri dopo il disastroso esito della scorsa giornata (pur con molti e comprensibili rimpianti) devono solamente vincere a Udine per rilanciare l’inseguimento alle due squadre capitoline che altrimenti diventerebbe praticamente impossibile. Roma e Lazio saranno dunque spettatrici interessate della partita in terra friulana, poi naturalmente dovranno diventare protagoniste in prima persona, pur essendo attese da due partite non facili. La Lazio infatti ospiterà l’Atalanta nella gustosa sfida fra due formazioni che - come già l’anno scorso - anche in questa stagione hanno saputo andare oltre le aspettative. In serata invece la Roma dovrà accantonare la beffa della rimonta solo sfiorata in Champions League contro il Liverpool, perché c’è da conquistare sul posto per la prossima edizione e giocare in casa di una squadra che deve lottare per salvarsi non è mai facile a questo punto del campionato.

LA LOTTA SALVEZZA

Passiamo alla lotta salvezza quindi: in questo senso il campo centrale sarà quello dello stadio Bentegodi di Verona, dove andrà in scena la delicatissima sfida fra il Chievo e il Crotone. Un eventuale colpaccio calabrese darebbe già la matematica salvezza ai calabresi e sarebbe invece quasi una condanna definitiva per i gialloblù, che dal canto loro hanno però la possibilità di rimorchiare le carte, mettendo nei guai oltre al Crotone magari anche Udinese e Cagliari, che essendo attese dalle partite rispettivamente contro Inter e Roma non avranno di certo una domenica facile - anche se una vittoria darebbe una spinta enorme, anche dal punto di vista psicologico. La Spal invece gioca in casa contro il Benevento e, pur riconosciuto ai campani sempre il massimo impegno e buone prestazioni, è chiaro che in casa contro il fanalino di coda già retrocesso i ferraresi di Leonardo Semplici devono sfruttare l’occasione per fare un importante passo avanti verso la salvezza al primo campionato di Serie A dopo un’assenza di ben mezzo secolo.

SERIE A, 36^ GIORNATA

Ore 12.30

Udinese Inter

Ore 15.00

Chievo-Crotone

Genoa-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Napoli-Torino

Spal-Benevento

Ore 18.00

Sassuolo-Sampdoria

Ore 20.45

Cagliari-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 91

Napoli 84

Roma, Lazio 70

Inter 66

Milan 60

Atalanta 58

Sampdoria, Fiorentina 54

Torino 47

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo 37

Udinese, Crotone 34

Cagliari 33

Spal 32

Chievo 31

Verona 25

Benevento* 18

* retrocesso in Serie B

© Riproduzione Riservata.