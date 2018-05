Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: gironi B, C (oggi 38^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C che scendono in campo oggi domenica 6 maggio per la 38^ giornata, ultima della stagione regolare

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

Cala il sipario oggi sulla stagione regolare del campionato di Serie C, che vivrà la sua 38^ giornata anche nei gironi B e C. Siamo dunque arrivati all’ultima giornata e in ogni gruppo sarà in vigore la contemporaneità di tutti gli incontri: gli orari saranno però ribaltati rispetto a domenica scorsa. Di conseguenza oggi, 6 maggio, alle ore 14.30 sarà il girone C a scendere in campo con le seguenti nove partite: Casertana-Matera, Catania-Rende, Cosenza-Trapani, Fidelis Andria-Virtus Francavilla, Monopoli-Lecce, Paganese-Catanzaro, Racing Fondi-Bisceglie, Reggina-Juve Stabia e Siracusa-Sicula Leonzio, mentre è l’Akragas ad osservare il turno di riposo. Il girone B scenderà invece in campo tutto alle ore 17.30, con le seguenti otto sfide in programma: AlbinoLeffe-Vicenza, Fermana-Fano, Padova-Gubbio, Pordenone-Renate, Santarcangelo-Ravenna, Sudtirol-Mestre, Teramo-Reggiana e Triestina-Sambenedettese, mentre riposeranno Bassano e Feralpi Salò.

IL GIRONE B

Già assegnata la promozione al Padova, la battaglia sarà comunque caldissima in zona playoff, in particolare perché Sambenedettese, Sudtirol e Reggiana sono a pari merito a quota 52 punti. Tra secondo, terzo e quarto posto molto cambia: col quarto si salta il primo turno, con il terzo si è qualificati direttamente alla fase nazionale e con il secondo si è esentati persino dal primo turno di questa fase nazionale. Alle loro spalle ci sono proprio le due squadre che oggi riposano, Bassano e Feralpi Salò, comunque già certe di un posto ai playoff ma che potrebbero perdere alcune posizioni; a rischio invece c’è la qualificazione del Mestre a causa dei due punti di penalizzazione ricevuti in settimana, che aprono speranze di sorpasso per Triestina e Ravenna. Per quanto riguarda invece la salvezza, nel girone B ci sarà un solo playout a causa del fallimento del Modena: ormai certo di dover affrontare questo spareggio il Vicenza, altra società che ha vissuto una stagione a dir poco difficile, in lotta per evitare l’altro posto ai playout ci sono Santarcangelo, Gubbio, Fano e Teramo, delle quali una sola dovrà passare dallo spareggio con il Vicenza per salvarsi.

IL GIRONE C

Anche qui la promozione è già assegnata, con il Lecce che ha festeggiato domenica scorsa. Si annuncia comunque grande lotta fra Trapani e Catania per il secondo posto: i granata hanno un punto in più ma devono affrontare l’ostica trasferta a Cosenza, mentre il Catania ospiterà il Rende. In settimana la classifica è stata riscritta dall’ultima raffica di penalizzazioni, in particolare altri 10 punti sono stati inflitti al Matera, che in totale arriva a -19 e dal quarto posto è scivolato al sedicesimo. L’unica consolazione per la squadra della Basilicata è che almeno non rischierà i playout: l’Akragas è già matematicamente condannato e di conseguenza anche nel girone C ci sarà un solo spareggio salvezza, quello che metterà di fronte Paganese e Racing Fondi, da stabilire solo chi arriverà davanti e dunque si salverà nel caso di identico numero di gol segnati nelle due partite del playout. Da stabilire infine chi fra Virtus Francavilla e Bisceglie sarà l’ultima squadra qualificata ai playoff: il Bisceglie infatti è a -3 dall’altra squadra pugliese, ma in caso di aggancio beneficerebbe del migliore scontro diretto e otterrebbe la decima piazza.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 38^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 17.30

AlbinoLeffe-Vicenza

Fermana-Fano

Padova-Gubbio

Pordenone-Renate

Santarcangelo-Ravenna

Sudtirol-Mestre

Teramo-Reggiana

Triestina-Sambenedettese

Riposeranno: Bassano e Feralpi Salò

CLASSIFICA

Padova 60

Sambenedettese, Sudtirol, Reggiana 52

Feralpi Salò 49

Bassano 48

Renate 47

AlbinoLeffe 46

Pordenone 45

Mestre (-2) 44

Triestina, Ravenna 42

Fermana 38

Santarcangelo (-1), Gubbio 36

Fano 35

Teramo 34

Vicenza (-3) 31

GIRONE C

Ore 14.30

Casertana-Matera

Catania-Rende

Cosenza-Trapani

Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Monopoli-Lecce

Paganese-Catanzaro

Racing Fondi-Bisceglie

Reggina-Juve Stabia

Siracusa-Sicula Leonzio

Riposa: Akragas

CLASSIFICA

Lecce 74

Trapani 68

Catania 67

Juve Stabia 54

Cosenza 51

Monopoli, Rende 50

Casertana 47

Sicula Leonzio 46

Virtus Francavilla 45

Bisceglie 42

Catanzaro 41

Reggina 40

Siracusa (-10) 39

Fidelis Andria (-3) 37

Matera (-19) 36

Paganese 32

Racing Fondi 30

Akragas (-15) 0

© Riproduzione Riservata.