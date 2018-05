Santarcangelo Ravenna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Derby romagnolo con obiettivi ancora da centrare

06 maggio 2018 Fabio Belli

Santarcangelo-Ravenna, derby romagnolo (foto LaPresse)

Santarcangelo-Ravenna, diretta dal signor Volpi di Arezzo, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone B. Derby romagnolo ricco di contenuti: grazie alla penalizzazione del Mestre di due punti, con i veneti scivolati al decimo posto in classifica a quota 44 nel girone B di Serie C, il Ravenna (già abbondantemente salvo) può ancora sperare nell'aggancio alla zona play off. Prospettiva che per i giallorossi sembrava essere sfumata dopo la sconfitta subita in casa contro il Sudtirol nell'ultimo turno di campionato disputato.

Di fronte però i ravennati troveranno la voglia di salvezza di un Santarcangelo che nell'ultima trasferta si è abbattuto come un uragano proprio sul Mestre. Quattro a zero e salvezza ora a un passo, anche se i gialloblu hanno ancora bisogno di tenere alle loro spalle il Fano e soprattutto il Teramo, distante due punti e che al momento sarebbe costretto a giocarsi il play out contro il Vicenza. Dunque, una delle due squadre dovrà rinunciare al proprio obiettivo, e farlo dopo un derby non è mai una prospettiva particolarmente entusiasmante.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO RAVENNA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna. I padroni di casa schiereranno Bastianoni in porta, Toninelli in posizione di terzino destro e Sirignano in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Lesjak e Briganti formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Di Santantonio, Dalla Bona e Moroni, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Bussaglia, Piccioni e Capellini. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta e Lelj, Venturini e Capitanio titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazo a Palermo, Piccoli e Papa, mentre sulla corsia laterale di destra si muoverà Magrini e sulla corsia laterale di sinistra giocherà invece Ballardini. In attacco, spazio a Marzeglia al fianco di Broso.

TATTICA E PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico tra il 4-3-3 del Santarcangelo allenato da Karel Zeman ed il 3-5-2 del Ravenna guidato in panchina da Antonioli. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Benelli di Ravenna, ha fatto registrare una vittoria per tre a uno del Ravenna, in gol con De Sena, Selleri e Broso nel secondo tempo, col Santarcangelo che è riuscito solamente ad accorciare le distanze con Piccioni. Le due squadre in questa stagione, sempre a Ravenna, si sono affrontate anche in Coppa Italia, e anche in quel caso il Ravenna ha ottenuto una larga vittoria, tre a zero con i gol di Ronchi, Papa e Samb.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

© Riproduzione Riservata.