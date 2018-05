Sassuolo Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicata: i neroverdi si giocano la salvezza, i blucerchiati l'Europa

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Sampdoria, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Sampdoria sarà diretta da Federico La Penna: è il primo posticipo nella 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e si gioca alle ore 18:00 di domenica 6 maggio. Con l’acqua alla gola solo poche giornate fa, il Sassuolo è ormai salvo: non solo ha 6 punti di vantaggio sulla terzultima (il Chievo) con tre partite da giocare, ha anche un cuscinetto di quattro squadre in mezzo che rendono davvero difficile pensare che tutte riescano a fare risultato pieno lasciando al palo i neroverdi, che non vogliono certo rilassarsi prima del dovuto ma certamente hanno molta meno urgenza di vincere rispetto a una Sampdoria che, dal canto suo, insegue una posizione nella prossima Europa League ma deve recuperare tre lunghezze al Milan - sperando eventualmente che i rossoneri non vincano la finale di Coppa Italia, altrimenti sarebbero 4 punti dall’Atalanta sesta - e provare a staccare una Fiorentina che rimane al momento dietro solo per la doppia sfida diretta, ma che è in costante ascesa ed è sicuramente una minaccia per la qualificazione alle coppe del prossimo anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv satellitare, nello specifico su Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, con la possibilità di acquistare il singolo evento (qualora non si fosse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio) utilizzando il codice 415615. Ovviamente per gli abbonati ci sarà come di consueto la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Tra fine dicembre e metà marzo il Sassuolo non ha mai vinto, andando incontro a cinque sconfitte tra cui anche ribaltoni pesanti. La situazione a quel punto era davvero complicata: sedicesimo posto e margine ridotto sulla zona retrocessione. Sembrava pronto il secondo cambio in panchina con Beppe Iachini pronto a lasciare, e invece da quel momento i neroverdi hanno cambiato passo: hanno ottenuto 14 punti nelle seguenti otto partite, con vittorie su Udinese, Verona e Fiorentina e i pareggi contro Napoli e Milan. La netta sconfitta di Crotone ha ritardato l’arrivo allo striscione del traguardo, ma la sensazione è che a questo punto cambi poco: di sicuro questo non è il campionato che il Sassuolo aveva sperato di fare, ma l’importante era confermare la categoria per il quinto anno consecutivo e ancora una volta dovrebbe essere stato fatto. La Sampdoria ha calato il suo rendimento rispetto allo straordinario avvio, e questo era forse in preventivo; tuttavia le sei sconfitte nelle ultime undici uscite hanno portato una situazione di classifica davvero complicata. Come detto in precedenza, il sorpasso ai danni del Milan servirebbe a poco se i rossoneri dovessero vincere la Coppa Italia; a quel punto la corsa andrebbe fatta sull’Atalanta che ha un punto in più, ma in entrambi i casi c’è davvero poco tempo a disposizione e nelle prossime due partite i blucerchiati andranno a giocare contro il Napoli, che sarà ancora in corsa per lo scudetto, e sul campo della Spal che potrebbe non avere ancora esaurito le possibilità di salvarsi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Il Sassuolo ritrova Adjapong che ha scontato il turno di squalifica: Iachini lo piazza a destra nel centrocampo a cinque, confermando invece Rogério dall’altra parte e dunque continuando ad esplorare la linea verde. In mezzo al campo è un testa a testa tra Duncan e Mazzitelli con il primo che appare leggermente favorito, nessun problema invece per Magnanelli e Missiroli. In difesa ci sarà ancora Lemos al fianco di Acerbi, Peluso e il portiere Consigli completeranno il reparto mentre nel tandem offensivo è altamente probabile che il tecnico neroverde se la voglia giocare nuovamente senza prima punta, dunque con Domenico Berardi al fianco di Politano lasciando in panchina sia Matri che Babacar. La Sampdoria deve rinunciare a Murru e Ricky Alvarez; a sinistra dunque giocherà Strinic, a destra fiducia a Bereszynski mentre ancora una volta in mezzo Joachim Andersen può spuntarla su Gian Marco Ferrari e fare coppia con Silvestre. Per il resto, la solita formazione: Torreira da playmaker con Praet e Edgar Barreto mezzali, Gaston Ramirez alle spalle di Quagliarella (sempre più vicino al primo campionato da 20 gol) e Duvan Zapata anche se Kownacki ha una possibilità di iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sassuolo Sampdoria abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: un po’ a sorpresa scopriamo che la squadra favorita è quella di casa, che ha una quota sul segno 1 pari a 2,35 contro il 3,05 che accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna dei blucerchiati, e che ci parla comunque di una partita equilibrata. Il segno X è quello che come al solito vale per l’eventualità del pareggio, e in questo caso porterebbe in dote una vincita di 3,35 volte la cifra messa sul piatto.

