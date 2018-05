Siracusa Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

06 maggio 2018 Stefano Belli

Sicula Leonzio, derby col Siracusa (foto LaPresse)

Siracusa-Sicula Leonzio, diretta dal signor Maggioni di Lecco, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Il derby siciliano all'ultima giornata è stato svuotato di significato dalle decisioni del Tribunale Nazionale della FIGC, che ha inflitto nuove penalizzazioni ad Akragas (ora a zero punti), Matera (salvo per un pelo con 19 punti sulle spalle) e Siracusa, sceso a quota 38 punti in classifica con 11 punti di penalità complessivi. Il che significa che quella che sarebbe stata una sfida decisiva per la qualificazione ai play off, diventerà una semplice sgambata. Per il Siracusa per chiudere la stagione con la salvezza diretta, ma anche con la consapevolezza di dover definire il proprio futuro societario nel più breve tempo possibile.

Per la Sicula Leonzio, al primo anno tra i professionisti, c'è invece la certezza di affrontare i play off per la Serie B, prospettiva elettrizzante per una squadra che ha innanzitutto lavorato per garantirsi una salvezza, senza passare dai play out, che rappresenta comunque già un successo notevole. I bianconeri potranno affrontare quantomeno il primo turno nella strada verso la Serie B, si è rivelato decisivo in questo senso il punto conquistato alla penultima giornata di campionato in casa contro la Reggina. Un successo per una squadra organizzata che ha cambiato definitivamente passo dopo il cambio di allenatore, quando Aimo Diana ha sostituito Pino Rigoli alla guida della squadra. Il Siracusa senza la penalizzazione sarebbe ottavo e già qualificato ai play off, aver ripetuto l'ottima stagione della scorsa annata non è bastato a causa delle pesantissime sanzioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio De Simone di Siracusa. Gli aretusei padroni di casa schiereranno Tomei in porta e una difesa a tre composta da Altobelli, Turati e Bruno. Palermo, Giordano e Toscano partiranno invece dal primo minuto a centrocampo, mentre a Parisi sarà affidata la fascia destra e Liotti si muoverà invece sulla corsia laterale mancina. In attacco, il brasiliano Calil sarà affiancato a Scardina. Risponderà la Sicula Leonzio con Ciotti in porta, Camilleri impiegato in posizione di terzino destro e Squillace impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Aquilanti e Gianola formeranno la coppia di difensori centrali. Esposito, Cozza e Marano saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il tridente offensivo dei bianconeri sarà composto da Gammone, Foggia e Bollino.

TATTICA E PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico tra i due allenatori col Siracusa di Paolo Bianco schierato con il 3-5-2 e la Sicula Leonzio di Aimo Diana che risponderà con il 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato è terminato a reti bianche, primo derby siciliano in assoluto disputato tra i professionisti fra la Sicula Leonzio ed il Siracusa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

