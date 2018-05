Spal Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Ferrara va in scena una partita delicatissima per i padroni di casa

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spal Benevento, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Benevento, partita che verrà diretta dal signor Marco Guida, va in scena alle ore 15:00 di domenica 6 maggio e rientra nel programma della 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per gli stregoni si tratta solo del penultimo impegno prima del triste ritorno in Serie B, e della preparazione del prossimo campionato che naturalmente sarà disputato con la ferma volontà di rifare il salto in alto e avere un’esperienza maggiore per provare a rimanere in Serie A. La Spal non ha altro risultato che la vittoria, o meglio: finalmente è padrona del suo destino, ma Leonardo Semplici giustamente non vuole guardare in casa degli altri e spera di ottenere la salvezza senza patemi, ovvero senza dover stare incollato alla radiolina fino all’ultimo secondo dell’ultima partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Benevento sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv satellitare, nello specifico su Sky Super Calcio e Sky Calcio 5, con la possibilità di acquistare il singolo evento (qualora non si fosse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio) utilizzando il codice 414625. Ovviamente per gli abbonati ci sarà come di consueto la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

La Spal ha perso una sola partita nelle ultime dieci e, cosa più importante, ne ha vinte tre: i 15 punti raccolti in questo finale di stagione alla fine hanno portato frutto, perchè hanno permesso di superare il Chievo e conquistare la salvezza virtuale. Adesso serve davvero rimanere davanti ai veronesi, contando che in zona gravitano anche Crotone, Cagliari e Udinese che possono sempre essere saltate. Pian piano gli estensi sono riusciti a far valere le qualità della loro rosa e l’ottimo lavoro sviluppato da Leonardo Semplici: la serie positiva, spezzata solo dalla Roma in una sconfitta che era ampiamente nelle previsioni, deve ora essere onorata fino in fondo anche se il calendario non è troppo alla portata, il che significa che la partita da vincere è quella di oggi. Contro un Benevento che torna in Serie B dopo un solo anno, ma ha mostrato grande orgoglio: se gli stregoni avessero fatto all’andata quanto ottenuto al ritorno starebbero ancora lottando, ma hanno pagato dazio all’inesperienza e al timore reverenziale nell’approccio al massimo campionato. Di sicuro le grandi prestazioni ci sono state: resterà il ricordo di non aver mai perso contro il Milan, di aver messo paura a Juventus e Inter e di aver comunque prodotto un calcio che ha dato fastidio a tante avversarie. L’obiettivo nelle ultime tre giornate sarà ragionevolmente quello di divertirsi ancora e provare magari a superare la quota 20 punti, accumulando qualche altra vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BENEVENTO

Stagione finita per Lazzari, certamente il giocatore più continuo per rendimento nella Spal: tegola per Semplici, che riporta Mattiello a destra inserendo Filippo Costa sulla sinistra. In mezzo al campo possibile forfait per Viviani e Schiattarella, e dunque Everton Luiz sarà ancora titolare come riferimento davanti alla difesa, avendo in Kurtic e Alberto Grassi le due mezzali. Il reparto che non cambia è la difesa: Alfred Gomis deve ancora fare le veci di Meret e sarà protetto da Thiago Cionek, Vicari e Felipe, davanti invece il consueto ballottaggio tra Paloschi e Floccari per affiancare il bomber Antenucci. Nel Benevento mancheranno Cataldi e Brignola (squalifica) oltre a Djuricic per infortunio; il modulo di Roberto De Zerbi sarà il 4-4-2 con Diabaté che torna ad affiancare Iemmello in attacco, dovrebbe rivedersi dal primo minuto anche Parigini come esterno destro di centrocampo, dall’altra parte probabile l’utilizzo di Del Pinto che è favorito su Venuti che potrebbe avanzare la sua posizione. Sagna (reduce dal primo gol nella nostra Serie A) e Gaetano Letizia saranno i due terzini; in mezzo alla difesa giocano come sempre Djimsiti e Tosca, Puggioni dovrebbe ritrovare il posto in porta scalzando Brignoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente non può che essere la Spal la squadra favorita dai pronostici: l’agenzia di scommesse Snai per esempio quota a 1,53 la possibilità del segno 1, che identifica la vittoria interna della squadra estense. Il segno X da giocare per il pareggio ha un valore di 4,25 mentre investendo sull’affermazione del Benevento, per la quale dovrete puntare sul segno 2, il vostro guadagno sulla partita dello stadio Mazza con questo bookmaker sarebbe di 6,25 volte la cifra che avrete pensato di mettere in tavola.

