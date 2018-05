Sudtirol Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

06 maggio 2018 Fabio Belli

Sudtirol, sfida al Mestre (foto LaPresse)

Sudtirol-Mestre, diretta dal signor Cipriani di Empoli, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone B. Il Sudtirol sogna il secondo posto in un'appassionante volata a tre con Reggiana e Sambenedettese. Gli altoatesini si sono guadagnati questo diritto vincendo sul campo del Ravenna domenica scorsa, ed approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti. Ci sarà però da fare i conti con la voglia di rivalsa di un Mestre che, dopo il pesante scivolone interno contro il Santarcangelo, si ritrova ad affrontare anche una penalizzazione di due punti che ha messo a rischio la partecipazione ai play off, che era già stata festeggiata matematicamente.

D'altronde il campionato di Serie C ha vissuto di grandi complicazioni a causa di irregolarità amministrative, penalizzazioni e disavventure varie di moltissimi club. Il Mestre non si aspettava di essere coinvolto sul filo di lana e ora dovrà difendere i play off dall'ultimo assalto di Triestina e Ravenna. Anche se per il Sudtirol piazzarsi al secondo posto dietro il Padova promosso in Serie B regalerebbe, oltre a una chiusura di campionato di grande prestigio, nuove prospettive per dei play off da vivere da protagonisti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SUD TIROL MESTRE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Druso di Bolzano. Gli altoatesini padroni di casa schiereranno Offredi tra i pali e una difesa a tre con Sbarbi, il francese Vinetot e il croato Erlic titolari. Tait sulla fascia destra e Frascatore sulla fascia sinistra saranno gli esterni, mentre Broh, Berardocco e Fink si muoveranno come centrali di centrocampo. In attacco, spazio al ghanese Gyasi al fianco di Candellone, autore della doppietta decisiva nell'ultima trasferta di Ravenna. Risponderà il Mestre con Gagno in porta e Politti, Perna e Gritti titolari nella difesa a tre. Boscolo, Beccaro e Casarotto si muoveranno al centro della mediana, mentre la fascia destra sarà presidiata da Lavagnoli e la fascia sinistra da Fabbri. In attacco, il brasiliano Neto Pereira farà coppia con Spagnoli.

TATTICA E PRECEDENTI

I due allenatori, Paolo Zanetti per il Sudtirol e Mauro Zironelli per il Mestre, affronteranno il match con moduli speculari, orientandosi entrambi tatticamente sul 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Mecchia di Portogruaro, ha fatto registrare una vittoria esterna del Sudtirol sul Mestre padrone di casa, con gol decisivo realizzato da Costantino in apertura di ripresa. Il Mestre ha vinto invece la sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Sudtirol disputata in casa lo scorso 13 agosto, tre a zero con reti messe a segno da Beccaro, Bussi e Fabbri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

