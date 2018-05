Teramo Reggiana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Teramo Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Abruzzesi in piena lotta per non retrocedere, gli emiliani vogliono il secondo posto

06 maggio 2018 Fabio Belli

Reggiana, trasferta a Teramo (foto LaPresse)

Teramo-Reggiana, diretta dal signor Proietti di Terni, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone B. Scontro tra ambizioni di salvezza e voglia di imporsi al secondo posto nella classifica del girone B di Serie C. Per il Teramo, c'è da rimontare una posizione in graduatoria per evitare di giocarsi la salvezza, e la conseguente permanenza tra i professionisti, nel play out contro il Vicenza. Santarcangelo e Gubbio sono a due punti di distanza dagli abruzzesi, che invece rincorrono a una sola lunghezza di distanza il Fano.

I risultati dagli altri campi saranno fondamentali per i teramani in questa ultima giornata della regular season, ma ci sarà da tenere d'occhio anche la voglia di una Reggiana di non farsi sfuggire la qualificazione ai play off attraverso il secondo posto, che permetterebbe di saltare anche il primo turno. Gli emiliani si giocheranno la seconda piazza in una volata a tre con Sambenedettese e Sudtirol, servirà una vittoria dopo aver sprecato due punti preziosi in casa contro un Padova già promosso in Serie B, ma proprio per questo sceso in campo al Mapei Stadium con la pancia piena, ma capace comunque di strappare un punto ai granata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO REGGIANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bonolis di Teramo. Gli abruzzesi padroni di casa schiereranno Calore tra i pali e Speranza, Caidi e Milillo titolari nella difesa a tre. Sales giocherà sulla fascia destra e Tulli sulla fascia sinistra, mentre Graziano, Ilari e Ventola si muoveranno al centro della mediana. Panico e Terracino faranno invece coppia sul fronte offensivo. Risponderà la Reggiana con Panizzi, Lombardo e Zaccariello titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Facchin. Lo spagnolo Riverola, il francese Genevier e Bovo saranno i centrali di centrocampo. Vignali si muoverà sulla corsia laterale di destra e Carlini sulla corsia laterale di sinistra, mentre Cattaneo e Cianci formeranno la coppia offensiva.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta tattica delle due squadre cadrà sul 3-5-2 per quanto riguarda il Teramo e anche per la Reggiana, con le due squadre che si affronteranno dunque con moduli speculari. Il match d'andata di questo campionato, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha fatto registrare la vittoria per due a uno degli emiliani, con gol di Altinier e Carlini e rete della bandiera abruzzese di Terracino. Reggiana vittoriosa anche nell'ultimo precedente disputato a Teramo il 9 aprile 2017, uno a zero con gol decisivo di Guidone a sette minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

