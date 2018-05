Triestina Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

06 maggio 2018 Fabio Belli

Triestina, arriva la Samb (foto LaPresse)

Triestina-Sambenedettese, diretta dal signor Sozza di Seregno, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone B. Un finale di regular season tutto da vivere per Triestina e Sambenedettese. Da una parte gli alabardati si trovano ad affrontare il match ancora con la prospettiva di una qualificazione ai play off che sembrava ormai sperata. La prospettiva si è riaperta con la penalizzazione di due punti al Mestre che ha riportato la Triestina a due lunghezze di distanza dal decimo posto. In caso di vittoria contro la Samb e ko del Mestre col Sudtirol, i giuliani potrebbero giocarsi le loro carte nella post season.

Questo quadro di risultati costerebbe però il secondo posto alla Sambenedettese, che ha complicato la sua corsa verso la seconda piazza perdendo in casa l'ultima sfida contro l'Albinoleffe. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblu che hanno sprecato due match point per assicurarsi la seconda piazza, e che ora dovranno cercare l'acuto finale su un campo difficile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. Gli alabardati padroni di casa schiereranno Boccanera in porta e una difesa a quattro composta da Libutti, Aquaro, il francese El Hasni e Maesano, schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. Acquadro, Coletti e Porcari saranno titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Bracaletti, Pozzebon e il ghanese Mensah. Risponderà la Sambenedettese con Conson, Patti e Miceli titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Perina. Gelonese e Candellori saranno i centrali sulla mediana, mentre Rapisarda si muoverà sulla fascia destra e Tomi sarà invece l'esterno laterale mancino. Bellomo si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Di Massimo e da Stanco.

TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per la Triestina, 3-4-1-2 per la Sambenedettese, questo sarà il confronto tattico tra le due squadre. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, ha fatto registrare un pareggio per uno a uno tra le due compagini, vantaggio della Triestina con Mensah e pari della Samb firmato da Tomi. Al 27 settembre 1992, nel campionato di Serie C/1, risale l'ultimo precedente tra le due formazioni a Trieste: alabardati vincenti con il punteggio di tre a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

