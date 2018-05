Udinese Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Friulani a caccia di punti per salvarsi, nerazzurri per la rimonta Champions League

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Inter, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Inter, alla Dacia Arena, sarà diretta dal signor Paolo Silvio Mazzoleni: è il lunch match nella 36^ giornata di Serie A 2017-2018, si gioca infatti domenica 6 maggio alle ore 12:30. Una partita che è fondamentale per entrambe le squadre: l’Udinese ha finalmente spezzato la serie di sconfitte ma resta pericolante e ha bisogno di punti per archiviare una salvezza che, considerata scontata all’inizio del girone di ritorno, è improvvisamente diventata tutta da costruire. L’Inter invece ha un ritardo di 4 punti da Roma e Lazio: deve superarne almeno una delle due per entrare nella prossima Champions League, e idealmente fa la corsa sui biancocelesti contro cui ha la sfida diretta all’ultima giornata. Al di là di tutto comunque servirà prendersi i tre punti oggi e nel prossimo turno, sperando in un passo falso di una delle due rivali o di entrambe.

UDINESE INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Inter sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali del satellite, vale a dire Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (con codice 415591 per acquistare il singolo evento per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio) che su quelli del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni - Sky Go e Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

L’Inter ha perso a San Siro contro la Juventus, una partita con tante polemiche ma soprattutto due gol che i nerazzurri hanno incassato in dirittura d’arrivo, quando pensavano di aver vinto; va immediatamente cancellata la delusione e provare a recuperare la situazione. Adesso però Roma e Lazio hanno l’enorme vantaggio di poter anche perdere una delle tre partite che restano: come detto l’Inter spera nell’ultima giornata, quando andrà nell’Olimpico biancoceleste. Ovviamente però dovrà aver rimontato almeno due punti alla Lazio, altrimenti anche vincere nella capitale sarà inutile; la situazione è tornata molto complicata, ma bisogna provare a vincerle tutte e poi sperare. All’Udinese è servito Igor Tudor per chiudere a 11 le sconfitte consecutive; tuttavia il pareggio ottenuto a Benevento è un risultato deludente e non solo per il gol subito nel finale dopo aver ribaltato la situazione. Adesso i friulani devono giocare senza la paura di fallire; hanno un margine utile sulla concorrenza e devono provare a sfruttarlo, oggi eventualmente possono anche contare su una tradizione piuttosto favorevole con l’Inter. Sarà una partita bella e tirata, con tanto in ballo per entrambe le squadre.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Tudor ritrova Jankto che ha scontato il turno di squalifica; a fare posto al ceco sarà ovviamente qualcuno a centrocampo, il maggiore indiziato è Fofana perchè il tecnico croato non vuole rinunciare alla capacità di interdizione e alla corsa di Behrami. Dunque lo svizzero è confermato, e con lui Barak che non segna da tempo ma resta arma tattica importante; Widmer e Giuseppe Pezzella agiranno sulle corsie laterali, in difesa Stryger Larsen e Samir accompagneranno Danilo davanti a Bizzarri. Nel reparto offensivo si prepara un possibile cambio: De Paul a supporto di Lasagna, l’alternativa è lo stesso Jankto da trequartista e dunque Fofana manterrebbe il suo posto in mediana. L’inter è senza gli squalificati D’Ambrosio e Vecino: più Santon che Dalbert per occupare la corsia sinistra, mentre a centrocampo la scelta è obbligata con Borja Valero al fianco di Brozovic, perchè Gagliardini è infortunato. Il resto della squadra rimane come visto sabato contro la Juventus: Handanovic protetto da Miranda e Skriniar con Joao Cancelo a destra, Candreva e Perisic a occupare gli esterni offensivi avvalendosi della collaborazione di un Rafinha che in breve tempo è diventato il leader di questa squadra. Icardi naturalmente giocherà come prima punta: l’infortunio di Immobile può aiutarlo nel prendersi quello che sarebbe il secondo titolo di capocannoniere della Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter favorita secondo le quote fornite dai vari bookmaker: prendiamo in esame in particolare l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei nerazzurri vale 1,57. C’è ampio margine sul segno 1 da giocare per il successo dell’Udinese, perchè in questo caso il valore è di 6,00; l’eventualità del pareggio è indicata dal segno X e, se alla Dacia Arena nessuna delle due squadre dovesse riuscire a vincere, il guadagno che ne deriverebbe sarebbe di 3,90 volte la posta che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.