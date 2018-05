Video/ Piacenza Livorno (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata)

Video Piacenza Livorno (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 38^ giornata della Serie C. Pareggio pesante in casa dei lupi biancorossi.

06 maggio 2018 Fabio Belli

Video Piacenza Livorno

Allo stadio Garilli finisce tra gli applausi per tutti. Bene il Piacenza, che rimonta due volte la regina del girone A di Serie C, un Livorno che chiude la sua regular season con un punto di vantaggio sul Siena, sufficiente per festeggiare il ritorno in cadetteria dopo due anni di assenza. Per il Livorno ora c’è la Supercoppa da giocare contro Padova e Lecce, il Piacenza con l’ottavo posto conquistato capitalizza un ottimo girone di ritorno disputato, portandosi ai play off nella speranza di poter rappresentare la mina vagante della post season. Partita molto piacevole, il Livorno trova per due volte il vantaggio nella prima frazione di gioco con una doppietta messa a segno da Vantaggiato, in particolare il gol dell’1-2 è di pregevole fattura, un vero e proprio eurogol dalla distanza.

LA PROVA DI PESENTI

Dall’altra parte, grande prova di Pesenti che sfruttando un assist ben calibrato da Mora, aveva regalato il meritato pareggio ai padroni di casa. Il Piacenza non vuole chiudere la regular season con una sconfitta casalinga, e puntella il match al 19’ della ripresa con la rete del 2-2, che sarà poi definitivo, messa a segno da Corazza, che concretizza uno schema su calcio di punizione. Poi, nulla più nei 20’ finali con entrambe le squadre soddisfatte del raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Il Piacenza nei play off sfiderà, venerdì 11 maggio, il Giana Erminio tra le mura amiche dello stadio Garilli.

