Video/ Prato Siena (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 38 giornata)

Video Prato Siena (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella 38^ giornata della Serie C. Robur al successo con la doppietta di Marotta e Emmausso.

06 maggio 2018 Fabio Belli

Video Prato Siena (LaPresse)

Rocambolesca partita, clamorosa retrocessione del Prato in Serie D dopo ben 41 anni. I lanieri, contro un Siena già sicuro del secondo posto, hanno sprecato un’ottima partenza di gara e si sono fatti irretire nel secondo tempo dall’illusione che l’Arezzo non riuscisse a passare sul campo della Carrarese. Il gol aretino al 90’ ha portato a 11 i punti di distacco tra l’ultimo posto in classifica nel girone A di Serie C, occupato dal Prato, e il quartultimo, con il play out saltato. Il Prato retrocede direttamente, cedendo peraltro tre punti inutili che non fanno che acuire i rimpianti del Siena, che di fatto a sua volta perde la promozione diretta, ad appannaggio del Livorno, per un solo punto. Il Prato aveva iniziato a testa bassa e dopo 4’ si era portato in vantaggio con Orlando, ma il Siena ha dimostrato subito di voler giocare la partita fino in fondo, andando in gol per due volte con Marotta. Nel mezzo, Tommaso Ceccarelli su assist di Piscitella aveva riportato avanti il Prato, ma il primo tempo si è concluso con il punteggio di 2-2.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il Prato va in affanno contro un Siena che mostra una cifra tecnica logicamente superiore, ma anche motivazioni inaspettate. Ed arriva il 3-2 di Emmausso, che in precedenza aveva già sfiorato il gol. Gli assalti finali del Prato non sono poi così veementi, poi la doccia fredda del gol dell’Arezzo, che schiaccia i lanieri di fronte alle responsabilità di un campionato giocato comunque sempre in affanno. E dopo due salvezze quasi miracolose ai play off, il Prato con la Serie D torna indietro agli anni ’70. Per il Siena, play off da giocare tra le favorite.

© Riproduzione Riservata.