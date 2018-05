Video/ Salernitana Entella (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata)

Video Salernitana Entella (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. Granata al successo con il gol di Bocalon.

06 maggio 2018 Federico Giuliani

Video Salernitana Entella (LaPresse)

Salernitana-Entella termina con il risultato di 1-0 in davore dei padroni di casa per effetto del gol realizzato da Bocalon al 53'. Pronti, via. Per assistere alla prima occasione bisogna attendere una decina di minuti, quando la Salernitana si rende pericolosa con un colpo di testa di Bocalon terminato fuori di non molto. Poco dopo arriva la risposta della Virtus Entella, che sfiora il vantaggio con Petrovic. Mantovani sbaglia tutto in difesa ma l'attaccante ospite non ne approfitta: la sua conclusione termina lontana dal bersaglio grosso. Al 14' la Salernitana va a un passo dal gol: Paroni si salva su Bocalon ma spedisce la sfera nei pressi di Rosina. Il veterano dei locali ha tutto il tempo di concludere a pochi passi dalla linea di porta ma Pellizzer salva tutto in extremis a portiere ormai fuori causa. Al 18' ancora locali pericolosi, questa volta con un tiro alto di Sprocati. Ormai è un monologo e l'Entella fatica tantissimo a uscire dal proprio guscio. Al 29' è ancora Bocalon a far venire i brividi a Peroni: la mira dell'attaccante è però da rivedere. Al 35' l'Entella si fa vedere in avanti con un guizzo di La Mantia che spara alto dal limite. Al 36' altro squillo ospite con un tentativo di Belli. La Salernitana torna a farsi viva in attacco al 38', con il solito Bocalon protagonista: il suo colpo di testa da corner finisce fuori di non molto. Al 43' ancora padroni di casa vicini al gol: Rosina ci prova da fuori, Paroni respinge non benissimo e Akpa tenta la ribattuta. Buona l'iniziativa del centrocampista, pesisma la sua precisione.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i locali sbloccano il match. Vitale appoggia per Sprovati, che crossa per il tentativo vincente di Bocalon. Meritato il vantaggio dei granata. I padroni di casa non smettono di spingere sull'acceleratore e creano altre nitide occasioni. Al 62' Akpa Akpro chiama Paroni al grande intervento per evitare il raddoppio. La risposta ospite sta tutta in un colpo di testa di La Mantia terminato sul fondo. Al 70' Peroni è bravo a salvare in corner una punizione di Vitale, mentre al 75' Rosina sfiora il palo. L'Entella si fa improvvisamente pericoloso prima con Troiano (buona parata di Radunovic), poi con La Mantia, che colpisce il palo dopo una deviazione del portiere. Nel finale ci sono da segnalare altre tre occasioni, due per i locali, una per gli ospiti. All'87' Akpa manca il raddoppio da pochi passi mentre poco dopo Petrovic viene fermato da Radunovic. All'89' è ancora Akpra Akpro a rendersi pericoloso: Paroni non si lascia sorprendere.

