Video/ Ternana Palermo (2-3): highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata)

Video Ternana Palermo (risulato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Successo rosanero con La Gumina e Rolando!.

Il Palermo si prende tre punti fondamentale a Terni vincendo 2-3 in casa della Ternana. La Gumina fa la doppietta, Rolando mette il sigillo ma non basta. Nel finale Finotto e Tremolada rimettono tutto in discussione. I rosanero resistono e vincono. In classifica i siculi trovano il terzo posto, in attesa di Cesena-Parma, mentre la Ternana resta ultima. Nel prossimo turno gli umbri giocheranno a Vercelli in autentico spareggio salvezza mentre il Palermo ospiterà il Cesena. Ternana in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Sala, in difesa Valjent, Rigione, Signorini e Favalli. A centrocampo Defendi, Paolucci e Varone. In avanti Tremolada in supporto di Carretta e Piovaccari. Il Palermo risponde con il 4-4-2. In porta Pomini, linea difensiva con Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic e Aleesami. A centrocampo da destra verso sinistra Rolando, Murawski, Chochev e Coronado. In attacco La Gumina assieme a Moreo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Clamorosa occasione per la Ternana in apertura, Tremolada supera Rispoli e mette in mezzo per Piovaccari che da posizione ottimale colpisce il palo. Occasione Palermo al decimo. Gran palla di Rolando che mette in mezzo un interessante pallone, La Gumina fa velo per Moreo che colpisce però male e mette a lato. Gran palla di Murawski per Moreo che però si fa cogliere in fuorigioco, azione che sfuma per il Palermo. Al 23esimo i rosanero passano in vantaggio, gran palla in profondità per La Gumina che supera Rigione e poi da centravanti vero batte Sala con un preciso diagonale. Prova a ribattere la Ternana. Grande occasione, Varone avanza e da posizione defilata tira in porta, palla deviata che esce. Gran botta dalla distanza di Chochev al 37esimo, palla rasoterra e potente, di poco a lato. Palermo che quando avanza mette paura alla Ternana. Giallo per Dawidowicz, fallo su Piovaccari. Prima dell'intervallo ancora lui, ancora La Gumina fa centro. In un'azione alquanto caotica, palla scodellata in mezzo per La Gumina che stoppa da posizione defilata e batte Sala con un altro preciso diagonale: 2-0 e fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio Ternana, fuori Rigione e dentro Vitiello. Palermo che adesso attende la Ternana per cercare poi di colpire in contropiede. Occasione Ternana al 48esimo, palla dentro per Piovaccari che conclude in porta, deviazione in out. Angolo Ternana. Ci sta provando la Ternana ma il Palermo sembra essere solido oggi in difesa. Palermo pericoloso al 54esimo con Coronado che però non fa filtrare palla in mezzo, azione che sfuma per i rosanero. Ottima palla di Tremolada in mezzo ma il Palermo non si fa sorprendere. Chance per Rispoli al 58esimo. Occasione rosanero, batti e ribatti in area umbra, Rispoli si libera con il destro e impegna Sala che però non si fa sorprendere. Cambio Ternana, fuori Paolucci e dentro Statella. Al 62esimo sinistro di Aleesami che taglia tutta l'area, palla che arriva sui piedi di Rolando che con un gran tiro a giro batte Sala per il gol che chiude il match: 0-3. Palermo che non abbassa la guardia, la squadra rosanero continua a tenere palla e a giocare a centrocampo. Cambio Ternana, fuori Piovaccari e dentro Finotto. Ci sta provando la Ternana, Palermo che ormai gestisce con tranquillità il risultato. Altra occasione Palermo, ripartenza rosanero con Moreo che però conclude male e Sala respinge con il petto. Cambio Palermo, fuori Rolando e dentro Jajalo. Finotto mette in mezzo ma regala palla a Pomini che fa sua la sfera e rinvia lungo. Al 79esimo accorcia le distanze la Ternana con Finotto che in mischia riesce a bucare Pomini. Giallo per Vitiello. Poco dopo la riapre clamorosamente la Ternana con Tremolada, Palermo distratto e sinistro morbido all'angolino. Cambio Palermo, fuori La Gumina e dentro Trajkovski. Giallo per Pomini. Occasione Palermo, Trajkovski tutto solo si fa ipnotizzare da Sala. Cambio Palermo, fuori Murawski e dentro Gnahorè. Occasione Ternana, Finotto da ottima posizione non riesce a concludere a rete.

