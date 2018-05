Video/ Viterbese Pontedera (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata)

Video Viterbese Pontedera (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 38^ giornata di Serie C. Gialloblu avanti con il gol di Celiento al 21'.

06 maggio 2018 Fabio Belli

Video Viterbese Pontedera (LaPresse)

Si chiude con una vittoria di misura la brillante regular season della Viterbese, pronta ora a giocarsi ai play off la Serie B. Play off in cui ci sarà anche il Pontedera, che con i suoi 46 punti in classifica nel girone A è già certa di essere la migliore tra le undicesime classificate, e dunque di prendersi l’ultimo posto a disposizione. I risultati dagli altri campi, con le pesanti sconfitte interne della Lucchese e dell’Olbia, hanno regalato con ampio anticipo questa certezza ai toscani, e la Viterbese ha avuto dunque buon gioco nel gestire il suo gol di vantaggio. Rete decisiva del match siglata al 21’ della ripresa da Celiento, con un gran destro dalla distanza su invito di Calderini. Primo tempo piacevole con la Viterbese che non ha rinunciato ad impensierire Iannarilli, che si è salvato due volte prima dell’intervallo.

LA RIPRESA

La partita nel secondo tempo è calata nettamente di ritmo, la Viterbese ha avuto buon gioco nel gestire il possesso palla e la seconda frazione di gioco si è risolta in una girandola quasi infinita di cambi, con i toscani che, sicuri del risultato che sicuramente può inorgoglirli, non hanno forzato la mano. Dopo la delusione della finale di Coppa Italia persa, la Viterbese proverà, giocando il primo turno con il vantaggio della classifica migliore e del fattore campo proprio contro il Pontedera, a ritagliarsi dei play off di cui essere orgogliosa, in un campionato comunque già eccellente considerando l’estate difficile venduta dalla formazione etrusca.

© Riproduzione Riservata.