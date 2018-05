Atp Madrid 2018/ Diretta Fognini Mayer, info streaming video e tv live: orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Madrid, info streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa della capitale spagnola. Esordio per Fabio Fognini che se la vede con l'argentino Leonardo Mayer

07 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Madrid 2018: oggi esordio per Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Il grande tennis non si ferma mai: il torneo Atp Madrid 2018 prosegue nella giornata di lunedì 7 maggio, con inizio delle partite alle ore 11:00. Abbiamo di fatto archiviato il primo turno Wta e ci lanciamo dunque nel secondo, mentre per quanto riguarda il tabellone Atp prosegue lo stesso primo turno, che era cominciato ieri con alcuni match che però non hanno visti impegnati i grandi protagonisti, intesi come teste di serie e favoriti per la vittoria. Nonostante si giochi sulla distanza di una settimana siamo ancora all’inizio del percorso: per arrivare al titolo bisognerà vincere sei match e, visto che i bye riguardano solo le prime otto teste di serie del torneo maschile (non esistono invece in quello femminile), le insidie si nascondono dappertutto, anche e soprattutto nella prima parte di questo torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MADRID

Gli appuntamenti con la diretta tv del Mutua Madrid Open sono due: il torneo maschile è sui canali del satellite, dunque Sky Sport 2 e Sky Sport 3 con approfondimenti da studio e focus sui match principali. Le partite femminili invece si potranno seguire sulla web-tv federale Super Tennis, aperta a tutti (canale 64 del telecomando) e raggiungibile anche attraverso il numero 224 del decoder satellitare. Ricordiamo ovviamente l’opzione della diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, nel secondo sul sito www.supertennis.tv. Il portale ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; disponibili gli account ufficiali sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

IL PROGRAMMA DI LUNEDì 7 MAGGIO

Oggi dunque vivremo l’esordio di alcuni giocatori da tenere particolarmente d’occhio: per esempio Fabio Fognini, che si trova sulla sua superficie favorita ma deve fare i conti con una condizione ancora non ottimale, e arriva da un torneo di Montecarlo nel quale non ha brillato (anzi: è stato eliminato subito). Il sanremese incrocia la racchetta con Leonardo Mayer, argentino che è sempre temibile: dal punto di vista del talento non ci sono confronti e Fognini è decisamente superiore, ma il gaucho ha dimostrato nel corso della carriera di avere la garra tipica dei suoi connazionali, che gli ha permesso per esempio di vincere da protagonista la Coppa Davis del 2016. Un avversario ostico, sicuramente da temere; in campo troveremo anche Novak Djokovic, che ha dato risposte confortanti a Montecarlo dimostrando di poter raggiungere una forma accettabile dopo un inizio pessimo di 2018.

Il serbo però ha pescato davvero male: il sorteggio l’ha accoppiato a Kei Nishikori che, oltre a essere un ex Top Ten e un finalista Slam, sulla terra si trova a suo agio tanto da aver giocato la finale proprio a Madrid ed essere reduce dal match per il titolo nel Principato. Anche il giapponese è stato fuori a lungo e ha impiegato un po’ di tempo per tornare; adesso però sembra aver raggiunto un livello utile per giocarsela. Da quella parte di tabellone incrocia anche Milos Raonic, altro giocatore che purtroppo ha dovuto fare i conti con vari acciacchi che ne hanno minato la classifica; e poi c’è Paolo Lorenzi, che paga sempre dazio alla sorte e infatti se la dovrà vedere con l’esperto spagnolo Fernando Verdasco, uno che quando si gioca su questa superficie è sempre una minaccia costante e ha tutto per arrivare in fondo.

