Empoli Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Toscani promossi in Serie A, i grigiorossi non vincono da 17 partite e rischiano

07 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Empoli Cremonese, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Empoli Cremonese, partita che viene diretta dal signor Marco Serra, chiude il programma della 40^ giornata di Serie B 2017-2018: una sfida che al Castellani, lunedì 7 maggio alle ore 20:30, conta solo per gli ospiti, impegnati nella difficile lotta per la salvezza e ancora non al riparo dai guai. L’Empoli ha già festeggiato la promozione diretta in Serie A e vinto il campionato: resta da superare quota 80 punti e provare ad arrivare alla maggior quota possibile, ma si tratta ovviamente di traguardi secondari e in queste ultime giornate dovrebbe esserci spazio anche per chi ha giocato meno e può avere delle belle soddisfazioni. Le motivazioni nel calcio fanno tanto, e quindi la Cremonese spera di trovare se non altro una squadra distratta e che possa concedere qualcosa in più di quanto ha invece lasciato alle avversarie nel corso della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Cremonese sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite: nello specifico l’appuntamento è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con la possibilità di acquistare il singolo evento anche per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio (il codice da utilizzare è 415385). Ovviamente la partita si potrà seguire anche in mobilità: avendo a disposizione PC, tablet o smartphone si potranno collegare fino a due dispositivi per ogni abbonamento, attivando così la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Empoli festeggia con i proprio tifosi, dopo averlo già fatto in occasione del pareggio contro il Novara che ha regalato l’aritmetica: i toscani hanno pareggiato le ultime due partite ma appunto conta poco il modo in cui chiuderanno il campionato. La Cremonese invece ha bisogno di vincere, senza se e senza ma: i grigiorossi in questo momento hanno la striscia più lunga di partite senza successi, sono addirittura 17 (ultimo successo a fine gennaio) con otto sconfitte, i soli 9 punti raccolti hanno ovviamente fatto crollare la classifica. La Cremonese era quarta dopo aver battuto il Parma, e sapeva di potersi giocare anche la promozione diretta in Serie A; poi le cose sono andate di male in peggio, ed entrando in questa giornata la squadra lombarda aveva appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L’esordio in panchina di Andrea Mandorlini ha portato ad un pareggio in rimonta contro il Novara; la reazione è stata positiva ma il risultato no, perchè non è stato sfruttato il fattore campo e si rischia davvero di tornare in Serie C in un modo che avrebbe davvero dell’incredibile. Inutile dire dunque che oggi serva una vittoria e basta, sfruttando la tranquillità dell’Empoli e pensando una partita alla volta senza guardare il calendario (Venezia in casa e Cesena in trasferta gli ultimi impegni della stagione).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

Dicevamo di un Empoli che potrebbe fare turnover: Andreazzoli infatti potrebbe dare campo a giocatori come Brighi e Lollo (in mezzo al campo) togliendo Krunic e Castagnetti (o Bennacer), davanti però dovrebbero giocare ancora Caputo e Alfredo Donnarumma per provare a rimpinguare il bottino gol e permettere loro di avvicinare se non superare quota 40 (il primo deve anche vincere la classifica marcatori). Dietro le punte Piu è in ballottaggio con Zajc, Terracciano insidia la maglia di Gabriel che dovrebbe comunque essere confermato tra i pali; in difesa occasioni per i due terzini Untersee e Imperiale, Luperto potrebbe giocare al posto di uno tra Veseli e Maietta al centro dello schieramento. La Cremonese ritrova Canini, che affianca Claiton dos Santos al centro della difesa; in porta Ujkani, sugli esterni senza sorprese ci saranno Cinaglia e Renzetti. Centrocampo con Cavion e Arini a supporto del playmaker Pesce; Daniele Croce rimane comunque in ballottaggio per avere una maglia dal primo minuto, così anche Scamacca nel reparto offensivo che dovrebbe contare ancora su Andrea Brighenti da prima punta e due esterni come Perrulli (forse il migliore martedì scorso) e Castrovilli, che nella gestione di Attilio Tesser giocava come trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per puntare sulla partita del Castellani: ovviamente a essere favorito è l’Empoli - nonostante sia già promosso e dunque abbia meno motivazioni rispetto all’avversario - con il segno 1 per la sua vittoria che vale 1,77. Il segno 2 da giocare per il successo esterno della Cremonese ha una valore di 3,40, mentre puntando sul pareggio (ovviamente il segno X) e indovinando l’esito della sfida di Serie B il guadagno che otterreste, con questo bookmaker, sarebbe di 3,40 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.