Inghilterra Italia U17/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Europei)

Diretta Inghilterra Italia Under 17: info streaming video e tv della partita valida per il girone A degli Europei. Secondo banco di prova per gli azzurrini di Nunziata.

07 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Inghilterra Italia U 17 (Figc)

Inghilterra Italia Under 17, è la partita in programma oggi lunedi 7 maggio 2018 al Walsall Fc Stadium di Walsall: fischio d’inizio atteso alle ore 16.00 secondo il fuso orario italiano, per il secondo match dei nostri azzurri agli Europei di categoria. Dopo un buon esordio contro la Svizzera pochi giorni fa, per la squadra di Carmine Nunziata è tempo di mettersi alle prova con i padroni di casa, organizzatori del torneo, oltre che tra i primi candidati alla vittoria del titolo. La nazionale inglese infatti è pronta a vendicare la sconfitta rimediata l’anno scorso nell’edizione scorsa contro la Spagna, occorsa solo ai calci di rigore: ecco quindi che mettere a segno un buon successo già contro l’Italia potrebbe risultare molto importante per la squadra di Mister Cooper.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Inghilterra e Italia Under 17, prevista oggi, non sarà visibile in diretta tv: di conseguenza non sono state fornite utili indicazioni riguardanti una eventuale diretta video streaming della partita degli Europei di categoria. Segnaliamo però per tutti gli appassionati l’opportunità di ricevere aggiornamenti dal campo del Walsall tramite il portale ufficiale della Uefa, nell’apposita sezione dedicata alla competizione continentale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

Per questo secondo banco di prova è assai probabile che il tecnico nella nazionale del Italia under 17 Nunziata voglia confermar gran parte dell’11 sceso in campo pochi giorni fa con la Svizzera. I giocatori dopo tutto hanno avuto tempo per riposare e il successo per 2-0 ottenuto conto i rossocrociati appare senza dubbio come un segnale positivo per il cammino dell’Italia nella competizione. Nell’4-3-1-2 dell’Italia U17 quindi dovremmo veder ancora Russo tra i pali, con davanti a sé il duo centrale Iweru e Armini: sulle fasce spazio a Brogni e uno tra Barzzetta e Vaghi. A centrocampo non si può prescindere da Greco, in gol contro gli svizzeri: con lui ecco Leone in cabina di regia con Ricci al suo fianco. Riccardi quindi dovrebbe essere sulla trequarti con due tra Fagioli, Colombo e Vergani per le due punte titolari.

Potrebbe essere 4-3-3 invece per la formazione dell’Inghilterra, padrona di casa, anche se Steven Copper potrebbe facilmente riservarci qualche sorpresa. Di sicuro tra i pali non mancherà Marcus Dewhurst, mentre in difesa le maglie dei titolari dovrebbero andare sulle spalle di Laird, Daley Campbell, Ogbeta e Aji Alese. Per la mediana appaiono confermati sia James Garner che Matthew Daly con Doyle atteso magari in cabina di regia. Chiudiamo con l’attacco inglese Under 17: qui Cooper dovrebbe affidarsi a un tridente con Appiah, Duncan e Amaechi.

