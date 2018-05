Italia Giappone/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (amichevole, volley)

Diretta Italia Giappone: info tv e streaming video dell'amichevole in programma oggi 7 maggio e primo banco di prova per la nazionale del ct Davide Mazzanti.

07 maggio 2018 Redazione

Diretta Italia Giappone (LaPresse)

Italia-Giappone è la partita in programma oggi lunedì 7 maggio presso il Pala Yamamay di Busto Arsizio: fischio di inizio fissato per le ore 19.00 per questa prima amichevole della nazionale di Davide Mazzanti. Al termine della stagione regolare, chiusa pochi giorni fa anche l’appassionate Champions League, ecco che è tempo di dare nuovo spazio alle nazionali. Le azzurre quindi sono pronte a scendere in campo, anche se ovviamente le aspettative per questa prima amichevole con il Giappone sono ben poche. Innanzitutto non dobbiamo dimenticare che il campionato della Serie A1 come le competizioni europee dove i club italiani erano impegnati sono terminate pochi giorni fa: la maggior parte delle ragazze della nostra nazionale hanno avuto ben poco giorni per recuperare condizione fisica e mentale. Non va poi dimenticato che questa è appena la prima amichevole della formazione di Mazzanti: basarci troppo sul risultato di oggi per prevedere il cammino dell’Italia questa estate potrebbe risultar fuorviante.

INFO STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA GIAPPONE

Purtroppo l’amichevole tra Italia e Giappone, prevista alle ore 19.00 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardati una eventuale diretta streaming video della partita di volley femminile. Inizialmente la Fipav aveva previsto la possibilità di seguire l’evento in streaming sul proprio canale youtube, ma per motivi organizzativi, tale possibilità è stata poi negata.

LE CONVOCATE

Per la nazionale italiana, come abbiamo detto, è tempo di mettersi alla prova: si avvicinano infatti sempre di più i primi appuntamenti per la compagine azzurra come per quella giapponese e questo banco di prova rappresenta senza dubbio un ottima possibilità per cominciare a capire lo stato di forma delle ragazze. Al momento appare ben difficile immaginare chi scenderà in campo oggi contro la nazionale asiatica: sono state ben venti le atlete azzurre convocate della ct Davide Mazzanti per questo primo collegiale, ma non tutte ci saranno poi nella prossima avventura della Volleyball Nations League, appuntamento per il quale lo stesso CT ha diramato le convocazioni. Nella lista delle giocatrici presenti oggi per esempio non ritroviamo elementi né di Novara né di Conegliano, i due club che fino a poco giorni fa si sono contese il titolo italiano (e l’Imoco solo settimana scorsa ha affrontato la Final Four della Champions league): ma elementi importanti sono già stati convocati successivamente. Ecco quindi che la partita di oggi sarà una grande occasione per alcune delle atlete non presenti delle prossime convocazioni di mettersi in mostra in vista dei prossimi mondiali.

© Riproduzione Riservata.