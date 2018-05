Partita di addio Andrea Pirlo / Tante star in campo il 21 maggio: da Crespo ad Ronaldinho passando per Sheva

Partita di addio Andrea Pirlo, il 21 maggio prossimo in campo tante stelle per l'addio al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.

07 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Partita di addio Andrea Pirlo - La Presse

La partita d'addio di Andrea Pirlo si disputerà il prossimo 21 maggio a San Siro, nello stadio che per la prima volta l'ha reso grande. Uno scenario splendido che sarà possibile seguire in diretta su Sky Sport ma anche in chiaro su TV8. Sarà così possibile vedere in campo tantissimi giocatori di assoluto livello che hanno fatto la storia del calcio e anche altri che invece al momento sono ancora in attività. Il tutto per salutare uno dei registi bassi più forti della storia del calcio che nato da trequartista fu spostato al centro del campo prima da Carletto Mazzone e poi da Carlo Ancelotti. Un calciatore in grado di vincere tutto dalla Champions League, due volte col Milan, fino al Mondiale, nel 2006 con l'Italia. Una bacheca nella quale manca solo il trofeo individuale del Pallone d'oro che Andrea Pirlo avrebbe anche meritato ma sul quale, come tanti altri indimenticabili campioni, non è mai riuscito a mettere le mani.

I CONVOCATI

Andrea Pirlo è pronto a dire addio al calcio giocato e il 21 maggio prossimo si giocherà una splendida partita per salutare questo evento. Saranno presenti tantissimi giocatori che hanno fatto la storia insieme a lui fin dai passati col Milan per poi arrivare alla Juventus lasciata nell'estate del 2015 alla Nazionale con la quale Andrea Pirlo si è laureato Campione del Mondo nel 2006. Sarà un piacere rivedere in campo giocatori che si sono ritirati come Cafù, Paolo Maldini, Clarence Seedorf, Manuel Rui Costa, Alessandro Del Piero, Francesco Totti e molti altri ancora. Ecco tutta la lista: PORTIERI Christian Abbiati, Gianluigi Buffon, Nelson Dida, Marco Storari. DIFENSORI Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Leonardo Bonucci, Marcos Cafu, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Billy Costacurta, Giuseppe Favalli, Ciro Ferrara, Fabio Grosso, Marek Jankulovski, Kahka Kaladze, Stephan Lichtsteiner, Paolo Maldini, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, SergInho, Dario Simic e Gianluca Zambrotta. CENTROCAMPISTI Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Roberto Baronio, Cristian Brocchi, Mauro German Camoranesi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Aimo Diana, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Claudio Marchisio, Simone Pepe, Simone Perrotta, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Marco Verratti. ATTACCANTI Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo “il Fenomeno”, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Nicola Ventola e Christian Vieri. ALLENATORI Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni, Mauro Tassotti.

