Video/ Andria Francavilla (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata)

Finisce 1-1 il match tra Andria e Virtus Francavilla. Padroni di casa avanti con Scaringella, risponde sempre nel primo tempo Lugo Martinez. Il campionato per la Fidelis Andria finisce qui, mentre il Francavilla, grazie alla nona posizione in classifica (la Sicula sta perdendo 1-0 contro il Siracusa, attualmente siamo nel recupero), sfiderebbe in trasferta il Monopoli. Il match è in programma venerdì 11 maggio. CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS

SINTESI PRIMO TEMPO

Papagni schiera l'Andria con il 3-5-2. Tra i pali Cilli, in difesa Tartaglia, Abruzzese e Colella. A centrocampo da destra verso sinistra Longo, Matera, Piccinni, Esposito e Tiritiello. In avanti Lattanzio e Scaringella. Modulo a specchio per la Virtus Francavilla. In porta Albertazzi, linea difensiva composta da Pino, Prestia e Agostinone. A centrocampo da destra verso sinistra Albertini, Biason, Sicurella, Lugo Martinez e Sbampato. In attacco Partipilo e Madonia. Al quinto minuto dagli sviluppi del corner, Sicurella prova la conclusione dal limite dell'area ma la sfera termina di molto alta sopra la traversa. Partipilo prova la conclusione da centrocampo, ma il suo tiro è debole e non impensierisce Cilli. Il risultato si sblocca al nono. Cross di Longo sul secondo palo, Scaringella supera di testa Sbampato e Pino e insacca sul primo palo. Si sblocca il match. Subito vicino al raddoppio la Fidelis. Tiritiello ruba il pallone a Prestia in area della Virtus, comodo passaggio per il liberissimo Longo ma il suo tiro è un passaggio rasoterra ad Albertazzi. Ci prova Lugo Martinez. Il capitano ospite prova la conclusione ma la sfera viene agevolmente bloccata da Cilli. Secondo corner per il Francavilla, l'azione però termina con il colpo di testa di Prestia che viene allontanato dalla difesa di casa. Primo ammonito del match: si tratta di Colella, della Fidelis Andria, per un fallo di gioco su Madonia. Tentativo di Sicurella. Dagli sviluppi della punizione, bella conclusione del giocatore pugliese che però termina alta sopra la traversa. Bel tiro-cross in mezzo all'area di Esposito al 25esimo, Scaringella non colpisce il pallone e la sfera sta per terminare in rete ma è Albertazzi a respingere con un guizzo e deviare in calcio d'angolo. Episodio dubbio in area di rigore della Fidelis Andria: Partipilo s'invola verso il fondo, Tartaglia lo atterra ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Gli ospiti trovano il gol del pareggio al 44esimo grazie a Lugo Martinez. Da fallo di Tiritiello su Sicurezza, il capitano ospite s'incarica della punizione e trasforma la rete direttamente da calcio piazzato.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio nelle due formazioni, sono in campo gli stessi 22 che hanno iniziato la sfida. Calcio di punizione dal limite di Lattanzio, ma la conclusione termina alta e non impensierisce Albertazzi. Primo cambio per la Virtus Francavilla: esce Sbampato ed entra Triarico. Poco dopo esce Scaringella ed entra Croce mentre per gli ospiti esce Madonia ed entra Parigi. Al 72esimo Partipilo manda alto di testa a porta vuota. Bel cross di Triarico, smanaccia Cilli (che si scontra con Tartaglia) e la sfera capita sulla testa dell'attaccante che però manda sopra la traversa. Ammonito Parigi per simulazione. Lugo Martinez prova la conclusione dai 40 metri da calcio piazzato, ma Cilli risponde presente e blocca agevolmente. Terzo cambio nella Fidelis Andria: esce Tartaglia ed entra Celli. Quarto cambio nella Fidelis Andria: esce Lattanzio ed entra Camporeale. Quinta sostituzione nella Fidelis Andria: esce Esposito ed entra Zingaro. Risultato finale 1-1.

