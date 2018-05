Video/ Chievo Crotone (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata)

Video Chievo Crotone (-): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Vittoria fondamentale per i veneti nella sfida salvezza, decidono le reti di Birsa e Stepinski

07 maggio 2018 Fabio Belli

Video Chievo Crotone (LaPresse)

Spareggio salvezza drammatico allo stadio Bentegodi di Verona, col Chievo che dopo il cambio d’allenatore rialza la testa e rimescola le carte nei bassifondi della classifica, agganciando il Crotone e l’Udinese, restando nella scia della Spal e attendendo il risultato del Cagliari: finisce 2-1 in favore dei veneti ed è una vittoria davvero importantissima per la squadra appena presa in mano da Lorenzo D'Anna, che bagna con tre punti il suo esordio e avvicina la salvezza. Match vibrante, a portarsi in vantaggio è il Crotone con Ceccherini, in gol anticipando Danielli su cross di Barberis, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Non così il gol di Birsa all’11’, rete su assist di Gobbi. Vantaggio fondamentale, il Chievo si arrocca a difesa del vantaggio e il Crotone alza il proprio baricentro. Cordaz deve salvare su Hetemaj, ma poi è il Crotone, ispirato da uno Stoian molto mobile, a tentarle tutte per il pari.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa stesso copione e i calabresi vanno molto vicini al pareggio al 12’ con Simy, che coglie il palo su cross di Nalini anticipando Gobbi di testa, a Sorrentino ormai abbattuto. La pressione offensiva degli ospiti è evidente, ma a passare ancora al 37’ è il Chievo, con una grande giocata di Stepinski nell’area avversaria. Lo spirito indomito del Crotone si vede nel finale di partita, la squadra di Zenga non si arrende neppure sotto di due gol e nel recupero va a segno con Tumminello, che sfrutta un assist di Martella. 2-1 il risultato finale che si rivela però essere ossigeno puro per il Chievo, per i calabresi ora torna tutto in gioco (con una vittoria sarebbe stata salvezza anticipata).

